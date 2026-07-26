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Preocupa el delicado estado de salud de Nicolás Cabré: "No pienso bajar los brazos"

El actor confesó que atraviesa un difícil presente físico y que "las cosas no siempre salen como uno quiere". Sin embargo, continúa entrenando para cumplir su objetivo en la maratón de Berlín.

Los dolores len la columna o mantienen con cautela

Los dolores len la columna o mantienen con cautela, aún así no deja de entrenar.

Nicolás Cabré no la viene pasando bien con su salud, pero igual se planta firme. El actor contó en redes sociales que está lesionado y con dolores, aunque no piensa aflojar ni dejar de entrenar para la maratón de Berlín. “No voy a bajar los brazos”, tiró con fuerza, mostrando que, pese a todo, sigue metiéndole garra.

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Hace años que Cabré no se dedica solo a tiempo completo a la actuación porque se metió de lleno en el mundo de las maratones y no para: corre en torneos locales, se anota en competencias internacionales y se entrena durante meses para llegar con todo.

En estos días, se mostró arriba de la cinta, bancando el dolor y tirando buena onda pese al bajón físico. “Cada vez que entrené para un maratón me lesioné”, confesó sin vueltas, recordando que ya lleva más de diez años metido en esa pasión.

Y fiel a su estilo, remató con ironía: “Para variar y no perder la costumbre, estoy entrenando para Berlín con una lesión en la columna y mil dolores. Las cosas casi nunca son como uno quiere, son como tocan”.

"En mi caso parece que los maratones si no duelen no valen. Por eso se entrena igual, buscándole la vuelta. Y si Berlín tiene que doler, dolerá porque no pienso bajar los brazos, no vale bajar los brazos", escribió en su historia de Instagram.

Nico Cabré lleva casi diez años metido de lleno en el running y en ese camino sumó logros que lo marcaron tanto en lo deportivo como en lo personal. En 2024 contó que arrancó con esta actividad a sus 37 años y que se acercó al deporte para dejar de fumar. Lo suyo empezó casi de casualidad y se metió en un gimnasio sin saber que era un club de running.

Claro que no todo fue fácil. Cabré también tuvo que bancarse varias lesiones. En 2022, por ejemplo, terminó internado y operado por un problema en la rodilla. Esa vez se quedó afuera de la media maratón de Buenos Aires para priorizar su salud.

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