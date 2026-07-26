El peronismo homenajeó a Eva Perón durante un acto multitudinario en Moreno

Como principal oradora, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, le habló a quienes dieron la espalda al peronismo, pero "están esperando que vuelva a existir esa comunión", recordó que CFK sigue presa y pidió "patear para el mismo lado"

Por el 74° aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Perón , la intendenta de Moreno, Mariel Fernández , realizó un acto en el municipio después de una misa en la catedral local y una marcha de antorchas. "Cuando nos pongamos la camiseta de nuestro país, pateemos la pelota para el mismo lado como hizo la Selección nacional en el último mundial ", concluyó.

El gobierno de Brasil escala la tensión y también convocó al embajador argentino tras los insultos de Milei contra Lula

Fernández le habló a "quienes bajaron los brazos y creyeron en otros proyectos de país", que le dieron la espalda al peronismo, pero que " están esperando que vuelva a existir esa comunión en el peronismo ".

"Les pido por favor que sientan, que crean en nuestros mártires, que crean en los soldados de Malvinas ", apuntó la intendenta este domingo sobre el escenario armado para el acto y rodeada de mujeres. Minutos antes había señalado como "importante" el trabajo de las mujeres y los curas en los barrios.

Fernández comparó: "Decía el general (Juan Domingo) Perón, mientras él iba construyendo y pegando uno a uno los ladrillos de la patria, la compañera Evita cobijaba todavía los que no podían entrar ".

También recordó que la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner , sigue presa en San José 1111 y la definió como " la máxima dirigente del peronismo ".

Qué dijo Mariel Fernández sobre la campaña antiargentina de Javier Milei

Fernández acusó al presidente Javier Milei de "adherir a una campaña nacional contra los argentinos" y deslizó: "Se piensa que no nos damos cuenta sobre la ley extranjerización de nuestras tierras, decir que los argentinos somos racistas, que somos malas personas, así es más fácil ponerle un cartel de venta a la Argentina".

"Nosotras habitamos nuestra patria, la amamos, la queremos, la cuidamos", se diferenció la intendenta.

Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por los ataques contra Lula da Silva

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cargó contra el presidente Javier Milei después de que agrediera en un discurso en San Pablo al mandatario de Brasil, Lula da Silva, y advirtió que "pone en riesgo inversiones, exportaciones, miles de puestos de trabajo y los intereses de la Argentina, todo para sostener a un candidato por pedido de Trump".

X

En la red social X, Kicillof cuestionó al jefe de Estado por sus dichos y diferenció su postura. "Ayer vimos, con vergüenza ajena, al presidente Milei ofender e insultar al gobierno de Brasil, a su presidente y a todo un país. Desde la provincia de Buenos Aires sostenemos que la Argentina respeta a las naciones hermanas y apuesta a la integración regional", aseveró.

En tal sentido, expuso que se comunicó con el Gobierno brasileño: "Hoy me comuniqué con Mauro Vieira, el canciller de Brasil, en nombre del PJ bonaerense, para transmitirle que Milei no representa el sentir del pueblo argentino. Brasil es nuestro principal socio comercial".