Habló el sacerdote del caso Loan que hospedó al excomisario detenido: "Cuando le abro la puerta a alguien no estoy mirando su expediente"

"Yo cada vez que le abro la puerta a alguien no estoy mirando su expediente ni le pido su currículum. Yo atiendo y confío en las personas hasta que me demuestren lo contrario", agregó el sacerdote.

El padre Cristian detalló que Maciel estuvo alojado en la casa desde mediados de marzo hasta mediados de mayo. Al ser consultado sobre el pedido del abogado Fernando Burlando para que se realice una prueba de luminol en la vivienda, el cura expresó: "La Iglesia está para colaborar con la Justicia".

Luego explicó el motivo por el cual no se puso al frente de las movilizaciones ni realizó misas para pedir por la aparición de Loan.

"En parte eso es erróneo. Al principio he estado en el lugar, hemos ofrecido misas. No suspendí ninguna misa por Loan. En todas las parroquias celebramos misa y en todas las oraciones se lo tiene presente a Loan. En las marchas no participo por un criterio personal mío. No creo que sea un lugar propio de un sacerdote", sostuvo.

La detención del policía retirado que era informante del excomisario Walter Maciel

La Policía Federal detuvo este miércoles a Francisco Méndez, de 58 años, policía retirado, informante del comisario Walter Maciel, luego de la declaración indagatoria de Laudelina Peña, la tía de Loan, el niño desaparecido en Corrientes hace más de un mes.

En una larga exposición, que se extendió durante unas cinco horas, la mujer mencionó expresamente a Méndez. Según aseguró, el hombre se encontraba en la tapera esperando a su pareja, Bernardino Antonio Benítez, y su amigo Daniel "Fierrito" Ramírez.

Una vez que Benítez llegó allí con el niño, fue trasladado en el vehículo del exmarino Carlos Pérez. De todos modos, Laudelina remarcó que ella no presenció esta sucesión de hechos sino que la considera probable.

Maciel, en tanto, se encuentra preso en la cárcel de Resistencia por el encubrimiento del secuestro de Loan. Este viernes será su declaración indagatoria ante la jueza Cristina Pozzer Penzo.