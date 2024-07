Hablaron los padres del chico golpeado por rugbiers: "Tuvo suerte, podría haber sido peor"

"Nosotros nunca tuvimos ningún episodio similar. Agustín sale con amigos como cualquier chico de 19. Está fue la primera vez que recibió estos agravios", contó a El Diario Natalia, la madre del joven.

Por su parte Fernando, el padre de Agustín, contó que hace un tiempo su hijo y sus amigos comenzaron a ser amedrentados por el grupo de rugbiers. "Siempre fue escalando el nivel de violencia y el sábado se fue de las manos y pasó lo que pasó. Agustín, en el afán de ayudar a algunos de sus amigos, terminó siendo el más perjudicado. Tuvo suerte, podría haber sido peor", indicó.

Tras el hecho, el hombre reprochó que la sociedad no haya aprendido nada del caso de Fernando Báez Sosa, quien también fue agredido por un grupo de rugbiers de Zárate. "No creo sea algo que tenga que ver con el rugby en sí, pero me parece que quienes practican este deporte tienen que entender que, por el trabajo físico que tienen, no se encuentran en igualdad de condiciones con cualquier otra persona", indicó.

La brutal golpiza tuvo lugar este sábado cuando se desarrollaba una fiesta en el Club Náutico Arsenal de Zárate. Todo transcurría sin problemas hasta que un joven de 19 años recibió una piña, cayó al suelo y continuaron agrediéndolo.

Sobre por qué su hijo fue atacado, Natalia explicó que primero agredieron a dos amigos: "Uno de esos chicos quedó tirado en el piso y cuando mi hijo lo fue a buscar para sacarle la gente de encima, comenzaron a golpearlo y fue el que terminó mayormente dañado".

"Cuando él nos llama y nos dice que había sufrido una pelea y estuvo en la clínica nunca imaginé que iba a verle la cara como la vi. Con cortes, inflamación en la sien, la cara desfigurada. Él está bien en cuanto a los golpes pero shockeado por el episodio. De a poco va entendiendo que las cosas podrían haber sido peores", expresó Natalia.