Gripe aviar: confirman ochos casos nuevos y ascienden a 66 en el país

Desde que arrancó el brote de gripe aviar, el organismo ya lleva analizados más de 300 casos, de los cuales 54 pertenecen a aves de traspatio, 5 son silvestres y 7 al sector comercial.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, había aclarado que el virus "no se transmite por el consumo de alimentos, ni de huevos y no hay restricciones de viaje. La transmisión del ave al humano no es muy alta y la transmisión de humano a humano tampoco es sostenida como el SarsCov2 pero debemos trabajar entre todos para minimizar los riesgos y prevenir".

El doctor Guillermo Capuya, en el programa Turno Mañana por C5N, describió a la enfermedad como “una gripe producida por un virus, se descubrió en el año 1997 en Hong Kong en un grupo de aves. Es una enfermedad del pollo que afecta a aves silvestres, como aves de corral. La buena noticia de todo esto es que la transmisibilidad al ser humano es muy baja”

Luego llevó tranquilidad a la población al asegurar que “si hay gente que piensa que puede comer una ave, un pollo, que está contaminado con esta gripe, no se van a contaminar por la ingestión oral”.

Pese a la noticia del incremento de casos, el Senasa confirmó también que ya no existen brotes de la enfermedad en la Laguna de los Pozuelos, en Jujuy; Las Mojarras, en Córdoba; Laguna Blanca, en Neuquén (aves silvestres); y en la localidad de Cerrillos, Salta (aves de traspatio).

Cómo reportar un caso de gripe aviar en Argentina