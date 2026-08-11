11 de agosto de 2026 Inicio
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El vicerrector de la UBA adelantó que "las puertas estarán abiertas" durante el paro nacional del miércoles

Emiliano Yacobitti remarcó que "la adhesión a la medida de fuerza va a depender de cada profesor/ra y trabajador/ra no docente". El contador ya se había expresado en contra de las medidas de fuerza prolongadas.

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Emiliano Yacobitti

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, adelantó que "las puertas de la UBA estarán abiertas" durante el paro nacional que se realizará este miércoles, y aseguró que la adhesión dependerá de cada trabajador docente y no docente.

El Gobierno reunió a la mesa política.
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"La situación es muy difícil, pero la Universidad va a estar abierta. La adhesión a la medida de fuerza va a depender de cada profesor/ra y trabajador/ra no docente", planteó el contador a Infobae.

Mientras que el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que impulsó la medida de fuerza, sostuvo que las facultades no dictarán clases presenciales ni virtuales para exigir, además de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial dentro del sector.

De acuerdo a los paros anteriores y a la situación que mantienen los universitarios con el Gobierno, Yacobitti usualmente ha rechazado medidas prolongadas o por tiempo indefinido y a la vez ha responsabilizado a la gestión de Javier Milei por la crisis salarial y el desfinanciamiento.

El vicerrector de la UBA sostiene que las clases se deben dar normalidad porque los paros perjudican el funcionamiento y "no son el camino" adecuado para pelear por los sueldos, por eso deja a criterio de cada cátedra el cumplimiento o no de la medida.

Los gremios y las federaciones universitarias lo criticaron duramente y lo acusaron no sólo de "atacar el derecho a huelga", sino también de no ocuparse de los bajos salarios ni de los cargos ad honorem.

Yacobitti se pronunció reiteradas veces públicamente en favor a que se aplique "de forma inmediata" la Ley de Financiamiento Universitario; además, remarcó los fallos judiciales sobre los presupuestos y afirmó que las medidas de ajuste por parte del Gobierno "buscan desfinanciar el sistema y vaciar la educación pública".

Las federaciones universitarias, indicaron que el cese de tareas se corresponde a "la falta de respuesta" del Poder Ejecutivo y el "sostenido ahogo presupuestario". Paralelamente, los sindicatos de la UBA informaron otro paro nacional que se extenderá durante toda la semana próxima: comenzará el lunes 18 y finalizará el sábado 22.

Qué dijo el Gobierno sobre el presupuesto universitario

Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, calificaron esta medida de "política e ilegítima" y argumentaron que "las transferencias están al día", según los acuerdos previos, y remarcaron que convocaron a una reunión paritaria para el 1° de septiembre.

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