El papa León XIV recordó al obispo Enrique Angelelli, asesinado durante la dictadura Tras la misa en el Monumento de los Españoles y el encuentro con sectores gremiales y empresariales en la UCA, el papa León XIV brindó un discurso en la Catedral Metropolitana durante una celebración con obispos. También destacó a los beatos Mamerto Esquiú y Eduardo Pironio. Por Agregar C5N en









El Papa rindió tributo al obispo Angelelli.

El papa León XIV rindió un tributo especial al obispo Enrique Angelelli durante una celebración con la jerarquía eclesiástica local en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La alocución ocurrió tras la misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles y la reunión con sectores sindicales y empresariales en la Universidad Católica Argentina (UCA), en el marco de una jornada orientada a promover la unidad, la paz y la defensa de la dignidad humana.

Durante su mensaje ante el episcopado argentino, el Pontífice destacó el legado de los pastores locales que marcaron la historia eclesial del país. En ese marco, León XIV manifestó: "Quisiera destacar el testimonio de insignes obispos argentinos que supieron trabajar por la unidad y la paz, como los beatos Mamerto Esquiú, Enrique Angelelli y Eduardo Pironio".

En la continuación de su exposición, el Santo Padre completó la reflexión sobre el valor de estos religiosos: "Sus vidas muestran cómo una misma misión puede tomar formas diversas según los tiempos y las circunstancias, y forman una escuela de pastores nacida de nuestra historia eclesial. Los santos siguen formando santos". Asimismo, el Papa incluyó a Angelelli en su encíclica Magnifica Humanitas como un mártir de la fraternidad y la justicia.

Quién fue Enrique Angelelli, el obispo asesinado por la dictadura militar en 1976 El beato Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, fue asesinado el 4 de agosto de 1976 a manos del régimen militar. El ataque ocurrió cuando el prelado retornaba de la localidad de Chamical, luego de celebrar una misa en memoria de dos sacerdotes ejecutados días antes por las fuerzas represivas.

La dictadura intentó encubrir el homicidio y presentó el hecho ante la opinión pública como un simple accidente de tránsito. Las investigaciones judiciales posteriores desmintieron esa versión oficial y confirmaron la existencia de un plan premeditado para silenciar su labor pastoral. En julio de 2014, la justicia penal condenó a cadena perpetua a los autores intelectuales y materiales del crimen.

Angelelli ejerció un activo compromiso con los agricultores, los trabajadores y los habitantes de los barrios desposeídos de su provincia. Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el religioso denunció en forma abierta los secuestros, las torturas y las ejecuciones, además de cuestionar la postura de aquellos sectores eclesiásticos que mantuvieron silencio. Nacido en Córdoba en 1923 e instruido en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, el sacerdote halló en las directrices del Concilio Vaticano II la pauta fundamental de su misión. La Iglesia Católica concretó la beatificación de Angelelli el 27 de abril de 2019 en una ceremonia que incluyó a dos sacerdotes y a un laico asesinados durante el mismo período histórico.