9 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

El papa León XIV recordó al obispo Enrique Angelelli, asesinado durante la dictadura

Tras la misa en el Monumento de los Españoles y el encuentro con sectores gremiales y empresariales en la UCA, el papa León XIV brindó un discurso en la Catedral Metropolitana durante una celebración con obispos. También destacó a los beatos Mamerto Esquiú y Eduardo Pironio.

Por
El Papa rindió tributo al obispo Angelelli.

El Papa rindió tributo al obispo Angelelli.

Luján se prepara para la misa multitudinaria del papa León XIV. 
Te puede interesar:

Misa histórica del papa León XIV en Nuestra Señora de Luján: cómo llegar y qué tener en cuenta

Durante su mensaje ante el episcopado argentino, el Pontífice destacó el legado de los pastores locales que marcaron la historia eclesial del país. En ese marco, León XIV manifestó: "Quisiera destacar el testimonio de insignes obispos argentinos que supieron trabajar por la unidad y la paz, como los beatos Mamerto Esquiú, Enrique Angelelli y Eduardo Pironio".

En la continuación de su exposición, el Santo Padre completó la reflexión sobre el valor de estos religiosos: "Sus vidas muestran cómo una misma misión puede tomar formas diversas según los tiempos y las circunstancias, y forman una escuela de pastores nacida de nuestra historia eclesial. Los santos siguen formando santos". Asimismo, el Papa incluyó a Angelelli en su encíclica Magnifica Humanitas como un mártir de la fraternidad y la justicia.

Quién fue Enrique Angelelli, el obispo asesinado por la dictadura militar en 1976

El beato Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, fue asesinado el 4 de agosto de 1976 a manos del régimen militar. El ataque ocurrió cuando el prelado retornaba de la localidad de Chamical, luego de celebrar una misa en memoria de dos sacerdotes ejecutados días antes por las fuerzas represivas.

La dictadura intentó encubrir el homicidio y presentó el hecho ante la opinión pública como un simple accidente de tránsito. Las investigaciones judiciales posteriores desmintieron esa versión oficial y confirmaron la existencia de un plan premeditado para silenciar su labor pastoral. En julio de 2014, la justicia penal condenó a cadena perpetua a los autores intelectuales y materiales del crimen.

Angelelli ejerció un activo compromiso con los agricultores, los trabajadores y los habitantes de los barrios desposeídos de su provincia. Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el religioso denunció en forma abierta los secuestros, las torturas y las ejecuciones, además de cuestionar la postura de aquellos sectores eclesiásticos que mantuvieron silencio.

Nacido en Córdoba en 1923 e instruido en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, el sacerdote halló en las directrices del Concilio Vaticano II la pauta fundamental de su misión. La Iglesia Católica concretó la beatificación de Angelelli el 27 de abril de 2019 en una ceremonia que incluyó a dos sacerdotes y a un laico asesinados durante el mismo período histórico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El hombre de 73 años falleció haciendo fila en FAdeA en la previa a la llegada del papa León XIV a Córdoba.

Un hombre de 73 años murió tras descompensarse haciendo fila para ver al papa León XIV en Córdoba

play

León XIV homenajeó a Francisco con una ofrenda floral en la Catedral Metropolitana y emocionó a todos

León XIV encabezó el encuentro en la UCA y brindó un discurso.

Quiénes son los empresarios y sindicalistas que participaron del encuentro con León XIV en la UCA

play

El Papa en Argentina: dónde está León XIV ahora y qué actividad encabeza

Al igual que la última peregrinación, la visita del Papa a Luján podría estar pasada por agua.

¿Llegan las lluvias? Cómo estará el clima para la misa del papa León XIV en la Basílica de Luján

Ezequiel Campa a la izquierda. A la derecha, León XIV en la misa en el Monumento a los Españoles.

Ezequiel Campa respaldó las declaraciones de León XIV sobre discapacidad: "Toca bancar"

Rating Cero

Emanuel Ortega.

A casi un mes de separarse de Julieta Prandi, Emanuel Ortega se mostró acompañado y de fiesta

lavio Mendoza despidió a una fan de 100 años con un video divertido. 

Flavio Mendoza despidió a una fan de 100 años y reveló el recuerdo más bizarro: "Se le cayeron..."

Ezequiel Campa a la izquierda. A la derecha, León XIV en la misa en el Monumento a los Españoles.

Ezequiel Campa respaldó las declaraciones de León XIV sobre discapacidad: "Toca bancar"

¿Qué fue de la vida del actor de Liberen a Willy?

Qué fue de la vida del actor de Liberen a Willy

Máxima Zorreguieta sorprendió con una pollera de jean midi con bordados florales y detalles calados durante su visita oficial a Ghana.

Así fue el llamativo look de Máxima Zorreguieta que sorprendió a todos en una visita rural

Jennifer Lopez y Brett Goldstein despertaron rumores de romance tras ser vistos juntos en un evento privado en Los Ángeles.

Jennifer Lopez y Brett Goldstein fueron vistos juntos en Los Ángeles: ¿nueva pareja?

últimas noticias

Luján se prepara para la misa multitudinaria del papa León XIV. 

Misa histórica del papa León XIV en Nuestra Señora de Luján: cómo llegar y qué tener en cuenta

Hace 9 minutos
El hombre de 73 años falleció haciendo fila en FAdeA en la previa a la llegada del papa León XIV a Córdoba.

Un hombre de 73 años murió tras descompensarse haciendo fila para ver al papa León XIV en Córdoba

Hace 15 minutos
Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.

Neuquén confirmó el desdoblamiento y elegirá gobernador en febrero

Hace 35 minutos
Nadia Beller sobrevivió a un ataque a tiros el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra.

México le concedió asilo diplomático a Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo que sobrevivió a un tiroteo

Hace 45 minutos
play

León XIV homenajeó a Francisco con una ofrenda floral en la Catedral Metropolitana y emocionó a todos

Hace 45 minutos