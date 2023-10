Gonzalo Nannis, mano a mano con Argenzuela: "Me hicieron una falsa denuncia"

Ingresando en los detalles sobre lo ocurrido, el hermano de Mariana Nannis reveló: "Llegué de laburar y le dije a mi pareja que me iba al súper y a clavar unas cervezas. Ahí me dice '¿cómo? ¿que me vas a clavar tres puñaladas?'. Quedó todo ahí, cuando volví ya tenía la policía abajo, estaba todo planeado". De esta manera, afirmó que se trata de un plan en su contra.

DETUVIERON al HERMANO de MARIANA NANNIS por AMENAZAS a su EXPAREJA

Luego, explicó que durante el año pasado ya había vivido una situación parecida: "Un 4 de noviembre me echa de la nada y metió un 'falopero' 25 días en mi casa". De este individuo aseguró que golpeó a todos sus familiares y les provocó diversas lesiones que los llevaron a quedar internados.

En cuanto a qué quiere su ahora expareja, el hermano de Mariana Nannis remarcó: "Esto tiene que ver con una cuestión económica, no tengo ninguna duda. No me fui porque es mi casa. Es difícil aguantarse todos los días violencia verbal y física. Yo postrado en el hospital, ella vino y me arrancó mechones de pelo".

Para finalizar, Gonzalo Nannis confesó: "Voy a ir a fondo por la tenencia de mi hijo. Si a ella le gusta que le peguen es problema de ella, pero a mi hijo no lo va a tocar nadie".