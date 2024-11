González Catán: escracharon a un comerciante denunciado por el abuso de una nena de 4 años

Luego de la charla con la profesional, la mujer salió y se encontró con su hija en otro consultorio junto al joven de 23 años jugando con los juguetes. “Él le había dicho que iban a una veterinaria a un muñeco que se había lastimado”, agregó Daniela en diálogo con C5N.

“El viernes me levanté temprano para llevarla al hospital Garrahan que tenía consulta con una nutricionista, me pregunta ‘mami qué es lo que tiene Ian acá abajo’, Ian es su hermano de dos años y yo le explico que es el pito y ella me dice ‘como el doctor Rodrigo que me pasó por acá (el brazo), me mojó y después me limpió con un papel'”, dio detalles y al llevarla al nosocomio la mujer pidió ayuda a la profesional quien rápidamente fue derivada por una sospecha de abuso.

La niña fue atendida por la abogada del hospital, psicólogos, asistentes sociales y quedó internada: “Llamaron a la Policía para tomarme la denuncia en el hospital y me dijeron que fue abusada”.

Rodrigo Piri es un joven de 23 años, hijo de Nancy, dueña del consultorio donde habría ocurrido el abuso, que trabaja también como empleado administrativo.

Tras conocerse la noticia, los vecinos se concentraron en el lugar para pedir justicia y que el acusado se entregue. Sin embargo, sin tener novedades, enfurecidos cortaron la calle y hasta pintaron el frente del lugar acusando el empleado de violador.

Fuerte cruce entre los padres de la nena abusada con la mamá del acusado

En medio del reclamo frente al consultorio médico, los padres de la niña de 4 años estuvieron frente a frente con la madre del acusado, Nancy, quien es no solo psicóloga del lugar sino también dueña de los consultorios.

En diálogo con C5N, Nancy aseguró que cuando habló con su hijo, este le negó que haya abusado de la niña de 4 años y que considera que “son horribles” las acusaciones. “No está probado que pasó acá”, sostuvo la mujer y defendió a su hijo: “Se va a presentar para que se aclare este tipo de cosas. No tiene denuncias anteriores, es un chico sano, mi familia es una familia sana”.

Si bien los padres de la menor aseguran que Piri está prófugo, la psicóloga explicó que en realidad todavía no lo citaron a declarar, pero que lo va a hacer. “Pensé que iba a hablar con los padres y vino toda la gente que empezó a quemar la puerta del lugar y pintaron”, haciendo referencia a la multitud que se concentró en la puerta de los consultorios.

“Mi hijo no está prófugo, está con el abogado para ir a hablar con la comisaría. Yo me enteré el domingo a la noche porque una compañera me mandó una captura de pantalla de Facebook. Ahí le dije a mi hijo que íbamos a hablar, pero me niega que haya sucedido. Me dijo que es horrible la acusación”, agregó.

Mientras escuchaba las palabras de la mujer, Francisco, papá de la nena abusada, se mostró indignado y acusó a Nancy de estar encubriendo a Rodrigo. “Está todo probado. Está todo en el expediente, la atendieron los médicos del Garraham que confirmaron el abuso. Recién llego de la Comisaría y dicen que aún no se presentó. Están por pedir el pedido de captura del hombre porque está como prófugo, no aparece. Ella (por Nancy) va a ir como encubridora porque no quiere dar el número de teléfono, dónde está”, relató.