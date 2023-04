Golpiza a Berni: los dos colectiveros declararon y recuperaron la libertad

"No son personas violentas. Fueron superados por un suceso. Los sobrepasó salir a trabajar todos los días y no saber si van a volver a su casa. Los superó el estrés de la situación, pero lo que haya pasado no justifica la agresión", indicó el letrado.

Piorno contó que recomendó a sus defendidos que no declaren ante pero sostuvo que están dispuestos a pedirles disculpas a Berni por lo que pasó. .

Sobre las detenciones, el abogado consideró que "fueron un poco excesiva" debido a que se trataban de trabajadores. Luego dijo que ahora esperarán la resolución de la justicia pero aclaró que los delitos por los que se los juzga son excarcelables. "Los choferes van a poder volver al trabajo", completó.