Duka cuestionó a Milei, destrozó a Macri y reivindicó a Cristina Kirchner: "Ella dijo 'me quieren presa o muerta' y pasó"

Con el correr de los años, y gracias a una exitosa aparición en el straming, Duka se convirtió en una opinión poderosa, ya no exclusivamente ligada al fútbol sino también a distintos aspectos de la sociedad y la política argentina. Duka fue el primer invitado de la segunda temporada de "Historias Mínimas", el ciclo de entrevistas conducido por la periodista de C5N Daniela Ballester en la que recorrió su carrera en el deporte y brindó incisivas definiciones sobre algunas de las principales figuras del mundo político como Cristina Kirchner, Javier Milei y Mauricio Macri.

Andrés Ducatenzeiler (1).png Duka, en un mano a mano imperdible con Daniela Ballester.

Andrés Ducatenzeiler y su paso por la hinchada: "El éxito dura 30 segundos"

Cuando era joven, Andrés comenzó a integrar la hinchada de Independiente, "un mundo marginal de violencia, pero de mucha pertenencia", expresó. Para todos ellos, el club era una contención.

"En el mundo de la hinchada hay estudiantes, profesionales, hombres de familia, chorros, adictos, hay de todo en un grupo muy pequeño, ves cosas que no vas a ver en la vida real", sentenció y remarcó que, hoy en día, la gente ignora cómo es la vida real porque "vive una vida de fantasía, tal vez porque tuvo suerte, tal vez porque está equivocada".

Andrés Ducatenzeiler (3).png Andrés Ducatenzeiler en Historias Mínimas.

En relación con los momentos de felicidad, como en ese año 2002, cuando llevó a Independiente a consagrarse campeón del Torneo Apertura, reflexionó: "La felicidad dura treinta segundos y la tristeza, la angustia y la desesperanza dura toda la vida".

También aseguró que no hay diferencia entre los términos "hinchada" y "barra": "Se usó mucho el término 'barra' para estigmatizar". Y puso como ejemplo, que "aquel que roba en una villa es por necesidad, mientras que el que roba en Barrio Parque es porque es un hijo de puta".

"La sociedad está determinada culturalmente a través de los medios, de la política, de la ambición como único objetivo y como fin del dinero, cuando el dinero y el poder debería ser simple, un medio para que la gente viva mejor", añadió.

"Mauricio Macri me hizo mucho daño"

Durante su repaso por su carrera, Duka resaltó que "Macri me hizo mucho daño, con una fake news en el año 2000, cuando todavía no existían las redes, los teléfonos, lo digital", en la época en que el exjefe de Gobierno porteño era presidente de Boca, al mismo tiempo que Ducatenzeiler era presidente de Independiente.

"Llegó a presidente del país gracias al futbol, ¿Entonces quienes son los ladrones? ¿Los barras o el tipo que se hizo desaparece 60 mil palos verdes en un país desendeudado'", cuestionó el exdirigente.

Andrés Ducatenzeiler.png Duka recordó que Macri llegó a presidente del país gracias al futbol.

Duka asigna al campeonato ganado en 2002 el comienzo de una verdadera persecución, ya que en aquella oportunidad el Rojo deja a Boca en segundo lugar. "Un pibito en el mundo del fútbol le gana al Boca de Macri", contó.. El único campeonato que perdería Macri en toda su carrera como presidente del Xeneize, justo en plena campaña para pasar a la política. "Porque Grondona lo quería echar del futbol y mandarlo a la política, Grondona era inmensamente más inteligente que Macri, por eso estuvo 39 años y Macri 4", sentenció.

Después de ganar ese campeonato su vida cambió. Para Duka no existen los grises, la lealtad es un pilar fundamental donde no se puede uno "cambiar de equipo". Esta forma de ver la vida "tiene que ver con la educación, me educó mejor la gente humilde y marginal, que mi casa que tenía una familia rota", por eso siempre eligió con convicción y cree profundamente en "lealtad absoluta" para poder partir de ahí construir una vida".

"Milei demuestra una crueldad emocional que es atractiva"

En relación con el gobierno actual de Javier Milei, Andrés Ducatenzeiler cuestiona ciertas actitudes del Presidente. Una de ellas, la necesidad de romper con lo prestablecido, como por ejemplo, cambiarse de club de fútbol.

duka foto.jpg También cuestionó ciertas actitudes de Milei.

"No hay nada mejor expresado para romper que me cambie de club, el club es para siempre. Si rompes con esto sos crack, nadie rompe con esto, estás demostrando una crueldad emocional que es atractiva", comentó Andrés. En esa línea, calificó al mandatario como "muy inteligente, es una artimaña más que genera para romper".

"Cristina dijo 'me quieren presa o muerta'. Pasó todo lo que dijo"

En paralelo, en la otra punta, sobre la figura de Cristina Kirchner, el expresidente de Independiente expresó que apoya a la expresidenta y que tenía la certeza de que sería condenada en la causa Vialidad porque "fue traicionada por el propio partido peronista".

Andrés Ducatenzeiler (2).png Duka puso en duda las aseveraciones contra Cristina: "Hay algo que no me cierra"

"Una mujer que anunció con anticipación me quieren presa o muerta. Pasó todo lo que dijo y nadie se ocupó", aseveró, y describió, en relación al atentado que sufrió en 2022, que "no hay otra mujer en el mundo que le hayan metido dos tiros en la cabeza".

Duka contó también como fue la primera vez que vio a Cristina y, a pesar de no coincidir en algunos pensamientos o formas de ver el mundo, le movilizó el hecho de que quisieran matarla: "Me encontré frente a ella y digo: 'Esta es la mujer a la que le metieron dos tiros y la traicionaron los propios".

Pero también, el día que la vio se dio cuenta de que "si veo una mujer que es la chorra más grande del universo, pero al lado hay mujeres diputadas y senadoras elegidas por el pueblo, acá hay algo que no me cierra".