6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Generó terror en Italia y aún hoy no tiene solución: cuál es la historia del Monstruo de Florencia

La brutalidad de los ataques y la complejidad de las pistas confundieron a los investigadores y alimentaron un caso que trascendió las fronteras.

Por
Lo que se conoce sobre el criminal más temido y famoso de Italia

Lo que se conoce sobre el criminal más temido y famoso de Italia

  • Entre 1968 y 1985, Italia fue sacudida por una serie de asesinatos cometidos por el Monstruo de Florencia, responsable de al menos 16 muertes, principalmente de parejas jóvenes en zonas rurales.
  • Los crímenes, caracterizados por su precisión y brutalidad, generaron terror en la región de Toscana y desencadenaron una de las investigaciones más extensas y confusas de la historia italiana.
  • A pesar de múltiples sospechosos, detenciones y teorías sobre rituales satánicos, el caso permaneció sin resolver y el arma homicida nunca fue hallada.
  • En 2024, nuevas pruebas genéticas detectaron un perfil desconocido en tres escenas del crimen, reavivando la esperanza de identificar al asesino medio siglo después. Sin embargo, al día de hoy, se desconoce la identidad del asesino.

Italia fue escenario de uno de los casos criminales más enigmáticos y perturbadores de su historia moderna. Durante años, una serie de crímenes sembró el miedo en la región de la Toscana, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. Las autoridades desplegaron una extensa investigación que involucró a cientos de agentes, teorías contrapuestas y sospechosos que, pese al tiempo y los avances tecnológicos, no lograron esclarecer por completo el misterio.

Este auto se fabricó a partir del Lamborghini Diablo.
Te puede interesar:

¿Sabías que existe un Lamborghini con un llamativo nombre que alcanza los más de 300 km/h?

El llamado “Monstruo de Florencia” se convirtió en una figura rodeada de mitos, especulaciones y controversias judiciales. Décadas después, el caso sigue siendo objeto de análisis y debate entre expertos, criminólogos y curiosos del mundo entero. Lo que ocurrió en aquellos años no solo cambió la forma de investigar los crímenes en Italia, sino que también dejó al descubierto los límites de la justicia frente a uno de los asesinos más escurridizos de Europa.

Crímenes en serie: cómo es la historia del Monstruo de Florencia

el monstruo de florencia

Entre 1968 y 1985, una serie de asesinatos estremeció a Italia y sembró el terror en la región de la Toscana. El responsable, conocido como el Monstruo de Florencia, asesinó al menos a 16 personas (en su mayoría parejas jóvenes) que eran sorprendidas en sus autos en zonas rurales durante la noche.

Los crímenes, cometidos con una precisión escalofriante, paralizaron a una de las regiones más turísticas y refinadas del país. La policía desplegó operativos masivos, la prensa alimentó el pánico y la sociedad italiana quedó atrapada entre el miedo y la fascinación por un asesino que parecía imposible de atrapar.

El primer doble homicidio tuvo lugar en 1968, pero los asesinatos continuaron incluso después de la condena del principal sospechoso de ese crimen, dejando en evidencia que había un agresor serial en libertad. A lo largo de más de una década, el Monstruo repitió su macabro patrón: atacaba a parejas en la oscuridad, disparaba con una Beretta calibre .22 equipada con silenciador y, en algunos casos, mutilaba los cuerpos de las víctimas con una brutalidad que alimentó teorías sobre posibles rituales satánicos. A pesar de los esfuerzos policiales, el arma nunca apareció y las líneas de investigación se multiplicaron sin éxito.

Con el paso del tiempo, el caso se convirtió en un laberinto judicial marcado por sospechas, detenciones erróneas y teorías conspirativas. Décadas después, la esperanza renació con los avances de la genética forense. En 2024, nuevas pruebas revelaron la existencia de un perfil genético desconocido en tres escenas del crimen, ajeno tanto a las víctimas como a los antiguos sospechosos.

Más de medio siglo después del primer asesinato, el Monstruo de Florencia sigue siendo una sombra en la historia criminal italiana: un enigma que combina morbo, misterio y una investigación que, pese a todo, aún no ha dicho su última palabra.

Noticias relacionadas

Polémica en Tucumán por una fallo contra la libertad de prensa. 

Escandaloso fallo en Tucumán: prohíben a un canal cuestionar a jueces y fiscales provinciales

Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija

Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija

play

Atacaron al equipo de C5N: dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil

Así quedó la unidad de la línea 152

Fuerte choque entre dos colectivos en el centro de la Ciudad: al menos 8 personas heridas

play

Así fue el brutal ataque a machetazos a una veterinaria en Córdoba

El auge de la pestaña de bife comenzó a notarse en 2021, cuando restaurantes especializados de Buenos Aires y otras ciudades argentinas empezaron a incluirla en sus menús.

Este corte de carne no es tan conocido y todos los asadores lo recomiendan: cuál es y cómo se cocina

Rating Cero

Una propuesta imperdible entre todas las series y películas del catálogo.
play

Esta película combina comedia con un profundo drama y ya es de lo más visto de Netflix: de qué se trata

Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.

Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Salió el primer trailer del documental Lali: la que le gana al tiempo de Netflix

Salió el primer trailer del documental "Lali: la que le gana al tiempo" de Netflix

¿Bizarrap le pone fin a la sessions?

El enigmático número de la exitosa canción de Bizarrap y Daddy Yankee: ¿se terminan las "sessions"?

A los 42 años, el actor mostró su físico actual en redes, junto a un mensaje sobre disciplina y perseverancia.

La impresionante transformación de Alan Richson: así se veía de más joven

Daddy Yankee estuvo en 2009 en La Bombonera para grabar el video de su canción Grito Mundial 

Daddy Yankee recordó su paso por Boca junto a Davoo y Bizarrap: su confesión sobre La 12

últimas noticias

Polémica en Tucumán por una fallo contra la libertad de prensa. 

Escandaloso fallo en Tucumán: prohíben a un canal cuestionar a jueces y fiscales provinciales

Hace 15 minutos
Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija

Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija

Hace 24 minutos
El dólar oficial recupera valores de la semana pasada tras el alza del lunes.

El dólar se estabiliza y por segunda jornada jornada consecutiva cotiza por debajo de los $1.500

Hace 28 minutos
play

Atacaron al equipo de C5N: dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil

Hace 43 minutos
Así quedó la unidad de la línea 152

Fuerte choque entre dos colectivos en el centro de la Ciudad: al menos 8 personas heridas

Hace 45 minutos