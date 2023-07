Generación de Cristal: los motivos por el cual los jóvenes renuncian a su trabajos.  

En la era actual, los valores y propósitos personales tienen un papel cada vez más relevante en la búsqueda de empleo. Este accionar se ve reflejado en los jóvenes pertenecientes a la Generación de Cristal, quienes creen que si la organización que va a emplearlos no es coherente con sus valores, muchos de ellos deciden dejar sus puestos.

Un estudio realizado por Co Education Consulting, señala que este fenómeno se encuentra atravesado por tres conceptos: misión, propósito y valores .

Cuando se habla de misión, se refiere a la razón de ser que tiene una organización, aunque hay algo que la subyace: el propósito trascendental y es este justamente el que atrae o no a la Generación de Cristal. Ese propósito se encuentra atravesado con el impacto en las personas, en la sociedad y en la humanidad.

Por otro lado, los valores son los principios morales que definen comportamientos. Durante el último tiempo, las empresas han dejado de enfocarse en ese concepto para comenzar a definirse, más bien, a través de comportamientos concretos.

jóvenes computadoras

Desde el lado de los colaboradores, lo que realmente buscan son conductas personales alineadas con el propósito empresarial. Son ellos quienes van a transmitir valores a sus equipos de trabajo, y quiénes demuestren la congruencia entre el propósito y las acciones corporativas.

Beatriz Arias, Founder y directora de Coeducation Consulting, sostiene que “la incongruencia entre las acciones de la empresa y sus declaraciones de valores es la principal causa de insatisfacción de las nuevas generaciones. Los jóvenes demandan congruencia entre los valores organizacionales y las acciones reales de la empresa. Si estas prácticas no van en sintonía con sus creencias personales, sienten que la organización no solo no los representa, sino que también miente”.

Para la Generación de Cristal, hay valores fundamentales que son relevantes: el respeto, empatía, solidaridad, tolerancia. También la importancia por el cuidado del medioambiente y la sustentabilidad del planeta, la inclusión, diversidad e igualdad de derechos.

generacion de cristal.jpg

Estos son pilares son con los que hoy buscan vincularse para generar un cambio trascendental en el mundo, además de la búsqueda más personal de construir una carrera. Es por ello que aquellas empresas que no cuenten con estos requisitos, no tienen problema en renunciar.

“Definitivamente, si mis valores no se alinean con los de la empresa, es momento de renunciar y buscar nuevos horizontes en organizaciones que defiendan propósitos con los que pueda identificarme. En este sentido, la rotación es normal y lógica", señaló Maia Martinez Mornaghi, Partner de Coeducation Consulting.

Para luego agregar: "Las generaciones anteriores tenían mucha menos información sobre lo que podían hacer, ahora, en cambio, están tentados por muchas opciones de carrera, trabajo, residencia y no piensan en cuestiones arraigadas. Entonces, con esa cabeza, es normal y recomendable que busquen otra compañía en la que trabajar”.

Acerca de Co Education Consulting

Es una consultora que brinda servicios de Recursos Humanos facilitando y potenciando el talento de las personas en equipos y a nivel individual. Trabaja fuertemente en el desarrollo de carrera y nuevas habilidades, a través de programas de coaching ejecutivo y del uso de la herramienta Benziger Thinking Styles of Assessment (herramienta que trabaja sobre el talento y el potencial natural). También estructuran programas y modelos que facilitan a líderes y colaboradores un desarrollo funcional e integrado a los objetivos de la organización.