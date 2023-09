Gabriela Trenchi, víctima de Lotocki, tras la muerte de Silvina Luna: "Acá hay muchos culpables a parte de la Justicia"

Silvina Luna 1 Tèlam

En esta ocasión, Trenchi dialogó con C5N sobre su salud actual y la situación procesal de Lotocki. La empresaria textil denunció al médico junto a otras víctimas, por complicaciones debido a una operación realizada en 2015.

Si bien Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves, y a cinco de inhabilitación para ejercer su profesión, se espera todavía el accionar de la pena y, hasta el momento, no salió hablar en los medios por el caso de Silvina Luna.

"Arranque haciendo el juicio oral, me costó muchos años, para que saquen la causa que estaba encajonada. Lamento que Silvina no haya podido ver que esté tras las rejas este asesino. Voy a seguir peleando para que pronto, de donde esté, pueda verlo", aclaró Trenchi, quién se encuentra con movilidad reducida a causa de los dolores en las piernas que afectan gran parte de su cuerpo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FC5N%2Fstatus%2F1697321573437305252&partner=&hide_thread=false Gabriela Trenchi: "En un momento tenía vendas en los ojos a causa del material que me colocó"



"Me tuvieron que coser los ojos y tuve que dormir con cinta"



#JusticiaPorSilvina



Seguí #Argenzuela [EN VIVO] https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/kq4TLyXZnF — C5N (@C5N) August 31, 2023

En esa línea, en el año 2022 se dictó la sentencia para Lotocki, a lo que Trenchi subrayó que "estoy muy disconforme con la Justicia". La empresaria explicó que se redujo la pena y que la causa quedó caratulada por "lesiones graves" cuando debería ser "lesiones gravísimas", ya que "esto no tiene cura o te lleva a la muerte como en el caso de Silvina Luna".

En la actualidad la empresaria textil toma al menos 20 medicamentos al día y ahora está transitando un cuadro de gastroenteritis medicamentosa: "Nadie de los médicos sabe qué hacer. Esto en el cuerpo es una bomba de tiempo, va más allá de la ciencia", apuntó.

Ante el silencio de Lotocki, Trenchi llamó a que se anime hablarle de frente y darle explicaciones sobre qué sustancia colocó en su cuerpo, cuando ella no se lo había pedido. "Me gustaría que me diga en la cara porqué me colocó eso y me arruinó la vida", finalizó.

Muerte de Silvina Luna: tres jueces se declararon incompetentes para ordenar la autopsia

Tres jueces se declararon incompetentes para ordenar la autopsia de Silvina Luna, que murió el jueves en el Hospital Italiano luego de batallar varios meses con una enfermedad renal a causa de una mala praxis en una operación estética realizada por el médico Aníbal Lotocki en 2011.

El titular del Tribunal Oral 28 Carlos Rengel, quien condenó a Lotocki afirmó que no es su esfera ordenar la autopsia e hizo caso al pedido del fiscal Sandro Abraldes, que ordenó la preservación del cuerpo de la actriz.

Tras ello, giró el caso al juez subrogante Alejandro Ferro, en el juzgado 36 de Capital donde Fernando Burlando inició un expediente por homicidio. En ese caso, el magistrado también se declaró incompetente. Asimismo, un tercer juez, Luis Schlegel, eludió realizar la autopsia del cuerpo.

"En estas horas, ningún juez quiere ordenar la autopsia al cadáver de Silvina Luna", indicó Leandro Gabriele en C5N. El cuerpo de la actriz está en la Morgue Judicial de la calle Viamonte desde las 14. Por el momento, esta preservado en una cámara para el momento de la autopsia y las pericias correspondientes.