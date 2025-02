Furia en General Pacheco: destrozó la recepción de una clínica por un problema con un pago

Una paciente asistió al centro de salud para realizarse una ecografía, pero luego de que los empleados detecten en el sistema que no estaba realizado el cobro, la mujer reacción de forma violenta y decidió arrojar plantas y sillas del lugar contra los vidrios. Uno de los trabajadores sufrió heridas.

Las cámaras de seguridad del lugar detectaron el ingreso de la mujer, identificada como Tamara, quien arribó durante la tarde del miércoles al establecimiento médico y luego de que el personal administrativo detecten en el sistema que no estaba realizado el pago reaccionó de forma violenta y decidió arrojar plantas y parte del mobiliario del lugar contra los vidrios. Uno de los trabajadores sufrió heridas leves.

“Le dieron la negativa porque no estaba el registro, en caja no estaba la constancia, nada, no figuraba el abono”, explicó el director del centro médico en una entrevista televisiva.

En el mismo sentido, agregó: “No importa si es salud porque tampoco es urgencias acá, la reacción es totalmente desmedida, estaba lleno de gente el lugar, tiró una planta y ninguno de los vidrios se astilló por el protector, pero fue una situación fea. La institución tiene 27 años y nunca ocurrió una cosa así”.

El periodista de C5N, Diego Gabriele, informó en el programa Mañanas Argentinas que "nadie podía prever que la mujer reaccione de esta manera. Todo venía de una discusión que había comenzado antes. La mujer empezó a amenazar a las empleadas, nadie se mueven y todos se quedan impávidos".

La clínica de Tigre tiene identificada a la agresora y planea realizar una denuncia para se haga cargo de los destrozos causados en el lugar y pague los gastos de los arreglos.