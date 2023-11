Fundación Huésped lanzó una campaña para promover el testeo de VIH en el marco del Día Mundial del Sida

Pese a esto, señalaron que más del 30% de las personas que acceden a su diagnóstico lo hacen de manera tardía, cuando su sistema de defensas se encuentra debilitado. El Ministerio de Salud de la Nación informó que, en nuestro país, 140.000 personas viven con VIH y unos 5300 adquieren el virus cada año.

“Sabemos que el 13% de las personas que viven con VIH no lo saben. Por eso, realizarse el test de VIH no es solo una cuestión de salud personal sino también colectiva", indicó el Dr. Pedro Cahn, director científico de Fundación Huésped. En ese sentido, explicó que "cuando una persona que vive con VIH está en tratamiento puede tener una calidad de vida similar a la de una persona que no vive con el virus. Inclusive, cuando el virus llega a niveles indetectables no transmite el virus por vía sexual”.

En Argentina, el tratamiento antirretroviral es gratuito y se encuentra disponible tanto en el sistema público como en el privado y en obras sociales. “Si todas las personas se hicieran el test sería posible evitar las muertes por VIH y las nuevas infecciones. Conocer el diagnóstico de VIH a tiempo salva vidas”, sostuvo.

Fundación Huésped Campaña

“La realización del test de VIH es una de las estrategias que contamos para terminar con la epidemia del VIH. Fundación Huésped cuenta con un centro de testeo gratuito modelo por el que cada año pasan más de 2000 personas y también trabajamos para acercar el testeo a aquellas poblaciones que tienen más barreras para acceder a los servicios de salud”, comentó Cahn.

Fundación Huésped se suma, entre el jueves 24 de noviembre y el jueves 1 de diciembre, a la tercera Semana Internacional de la Prueba del VIH, una iniciativa de Coalición PLUS, una red internacional de organizaciones que trabajan en VIH y hepatitis virales.

Durante esta semana se están llevando a cabo distintas acciones de testeo gratuito de VIH en poblaciones especialmente afectadas por el virus, además de brindar información y derivar al sistema de salud y acompañar a aquellas personas cuyo test sea positivo.

En ese marco, este miércoles 29 se realizará una jornada de testeo en los Hogares de Cristo del Padre Tano en Ciudad Evita, en el partido bonaerense de La Matanza. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires tendrá lugar este viernes 1 de 11 a 15 en las inmediaciones de la Estación de Trenes Once. También se pueden conocer los centros de testeos y encontrar el más cercano ingresando en donde.huesped.org.ar.