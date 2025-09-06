Choque fatal en la autopista Buenos Aires-La Plata: murió un motociclista El impacto se produjo entre una moto y un camión, que realizaba tareas de repavimentación a la altura del puente Nicolás Avellaneda. Por







El motociclista de 40 años impactó contra la parte trasera del camión. Redes sociales

Una moto circulaba en la autopista Buenos Aires – La Plata e impactó contra un camión que se encontraba estacionado y a punto de arrancar luego de haber hecho tareas de repavimentación en la zona. El conductor del vehículo, que tenía 40 años, falleció en el instante.

El hecho ocurrió a la altura de puente Nicolás Avellaneda y antes del peaje Dock Sud, rumbo hacia la local bonaerense. Según testigos, circulaba con normalidad y sin exceder los límites de velocidad. Habría sido u a distracción.

El camión realizaba su trabajo y, como siempre esto se hace durante la madrugada, al llegar a las cinco, el camión se estaba por ir. De hecho, toda la maquinaria que tenían para trabajar, ya estaba subida al camión, y estaba a punto de arrancar para prender vuelta.

Sin embargo, no vio que estaba el camión detenido, a pesar de todas las señales y chocó. El joven de 40 años murió por el golpe y quedó tendido en el asfalto.

Los peritos comenzaron a hacerse cargo de la escena y hacen las investigaciones correspondientes.

Los carriles de la izquierda están habilitados, mientras que dos ellos, que son los de la derecha, se encuentran interrumpidos.