Fuerte choque entre un auto y una moto en la Autopista 25 de Mayo: el SAME trasladó en helicóptero a un herido

En circunstancias que todavía se desconocen, una motocicleta impactó contra un automóvil Chevrolet Corsa en el kilómetro 3. Uno de los conductores fue trasladado por politraumatismos graves de cráneo.

Durante las primeras horas de la mañana del sábado ocurrió un fuerte choque entre un auto y una moto en la Autopista 25 de Mayo, un helicóptero del SAME tuvo que ser trasladado por politraumatismos graves de cráneo, a altura del kilómetro 3 en Caballito.

En el lugar se estableció un gran operativo para asistir los dos conductores de los vehículos y asegurar la zona. La motocicleta quedó tendida en el pavimento, junto a las pertenencias del joven, que fue trasladado al Hospital Álvarez, en el barrio porteño de Flores.

Agustín, el conductor que manejaba el Chevrolet Corsa involucrado en el choque, habló con C5N y explicó que "estoy bien, tranquilo, estaba preocupado porque el muchacho no respondía. Estaba yendo a trabajar y me pegó de atrás, no sé por qué pasó, pero impactó en la parte izquierda de atrás".

Según los primeros testimonios, por circunstancias que se desconocen, el motociclista chocó contra el baúl del Chevrolet Corsa e impactó en el asfalto, a pesar de que llevaba el casco puesto, el golpe fue tan fuerte que le ocasionó un politraumatismo en el cráneo.

En la autopista, un carril permaneció cortado durante unas horas mientras se realizan las pericias correspondientes.

