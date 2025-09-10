10 de septiembre de 2025 Inicio
Alarma en las secundaria: la desigualdad en matemática creció 30% en la última década

El dato se desprende un informe elaborado por la Universidad Austral donde detalla que solo 5 de cada 100 estudiantes más vulnerables logran los aprendizajes básicos en la materia. Por su parte, en primaria, la disparidad es menor y se mantiene estable en los últimos años.

Un informe elaborado por la Escuela de Educación de la Universidad Austral encendió una dramática alarma en la escuela secundaria, donde la desigualdad del aprendizaje de matemática entre los alumnos creció 30% en la última década. El detalla marca que solo 5 de cada 100 estudiantes más vulnerables logran los aprendizajes básicos en la materia. Por su parte, en primaria, la disparidad es menor y se mantiene estable en los últimos años.

El trabajo, elaborado por las investigadoras Eugenia Orlicki y Cecilia Adrogué, analizó la evolución de la desigualdad de los aprendizajes entre los estudiantes argentinos más y menos vulnerables para los años comprendidos entre 2016 y 2024 a partir de los resultados del operativo Aprender.

En educación secundaria la situación es crítica. En Lengua los niveles de aprendizajes se mantienen estables: en 2024, el 43% de los estudiantes más vulnerables alcanzó los aprendizajes mínimos, contra el 72% de los menos vulnerables.

Pero en Matemática la brecha se amplía de manera sostenida y los aprendizajes se derrumban en todos los grupos: solo el 5% de los estudiantes más vulnerables alcanzó los aprendizajes mínimos en 2024, frente al 28% de los menos vulnerables. “En Matemática todavía no vemos un piso de recuperación: los aprendizajes siguen cayendo y la brecha se amplió en la última década. La situación de los estudiantes más vulnerables es crítica, los datos muestran que solo 5 de cada 100 estudiantes más vulnerables logra los aprendizajes mínimos en Matemática al final de la secundaria.”, advirtió Eugenia Orlicki.

Mar del Plata escuela

En la educación primaria, los aprendizajes en Lengua muestran estabilidad: en 2023 -último dato disponible-, el 52% de los estudiantes más vulnerables alcanzó los aprendizajes mínimos, frente al 81% de los menos vulnerables. La brecha entre ambos grupos prácticamente no se modificó en la última década.

En Matemática, en cambio, se observa una caída generalizada en los aprendizajes. En 2016, el 48% de los alumnos más vulnerables alcanzaba los aprendizajes mínimos, pero en 2023 ese número descendió al 39%. Entre los no vulnerables, la cifra pasó del 79% al 68%.

