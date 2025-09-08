8 de septiembre de 2025 Inicio
Aumentan las multas de tránsito en CABA: a cuánto se fueron las más caras

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incrementó un 9% la Unidad Fija (UF), que pasó de $731,62 a $798,51 acompañando la suba del litro de nafta premium.

Por

El exceso de velocidad por encima de los 140 km/h lleva la multa a más de $3 millones.

C5N

Las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires aumentan un 9% a partir de este lunes, tras el aumento de la Unidad Fija (UF), que pasó de $731,62 a $798,51 acompañando el incremento del litro de nafta premium. Así, el monto por las infracciones más comunes, como el mal estacionamiento o no contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día, se acerca a los $80.000.

Te puede interesar:

La medida se implementó luego de la publicación del dato por la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad, que llevó al recálculo de las cifras a pagar.

Según datos oficiales, el exceso de velocidad es la infracción más común, y el monto de su multa varía según la magnitud de la violación: si se supera la máxima permitida en hasta 20km/h en calles o avenidas, o hasta 40 km/h en vías rápidas, se pasa a pagar $55.895,70, pero un exceso mayor, que aumenta el riesgo de pérdida de vidas, puede llegar a $3.194.040.

El mal estacionamiento, otra de las más frecuentes, pasa a $79.851, aunque aumenta aún más para quienes obstruyen una rampa para discapacitados: $239.553. Además, quienes estacionen en carriles exclusivos o del Metrobús pagarán $119.776.50.

Los nuevos montos de las multas de tránsito en CABA

  • Unidad fija: $798,51.
  • Exceso de velocidad a más de 140 km/h: $3.194.040.
  • Tapar la patente: $798.510.
  • Pasar una barrera baja: de $319.404 a $1.597.020.
  • Pasar semáforo en rojo: de $239.553 a $1.097.430.
  • Obstruir rampa para discapacitados: $239.553.
  • Conducir usando el celular: $159.702.
  • Obstruir carriles exclusivos o del Metrobús: $119.776,50.
  • No cumplir con el grabado de autopartes: $119.776,50.
  • Intentar colarse en el peaje de AUSA: $119.776,50.
  • No respetar prioridad peatonal: $79.851.
  • Mal estacionamiento: $79.851.
  • No tener hecha la VTV: $79.851.
  • Violar la prohibición de ingreso a Microcentro: $79.851.
  • No usar cinturón de seguridad: $79.851.
  • Conducir con auriculares o hablando por teléfono: $79.851.
  • Superar la máxima de 20 km/h o de 40 km/h según corresponda: $55.895,70.
  • No portar licencia de conducir: $39.925,50.
  • Vidrios polarizados: $39.925,50.

Cómo ver las multas de tránsito que tengas en CABA en septiembre 2025

Para saber si un vehículo tiene multas vigentes, se puede realizar una consulta gratuita en línea. El proceso es simple:

  • Primero ingresar a la página oficial del Gobierno de la Ciudad.
  • Luego completar el formulario con el número de patente del auto o el DNI del titular.
  • El sistema te dará los resultados en cuestión de segundos.

Este trámite también puede hacerse de forma presencial en las sedes comunales o en la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI), donde además se pueden hacer descargos o solicitar turnos para hablar con un controlador si se desea discutir alguna de las multas.

Qué formas de pago utilizar para cancelar las multas

Para realizar el pago voluntario creando una acreditación inmediata, podés utilizar los siguientes métodos:

  • En efectivo a través de un pago fácil o Rapipago.
  • En efectivo a través del Banco Ciudad o el Banco Provincia.
  • Con tarjeta de débito o crédito: por Mercado Pago, pago mis cuentas, página web, Bapro Pagos y Provincia Net.
  • Vía las terminales automáticas de pago (ATM) en DGAI y sedes comunales.
Rating Cero

