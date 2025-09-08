Aumentan las multas de tránsito en CABA: a cuánto se fueron las más caras

Las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires aumentan un 9% a partir de este lunes, tras el aumento de la Unidad Fija (UF), que pasó de $731,62 a $798,51 acompañando el incremento del litro de nafta premium. Así, el monto por las infracciones más comunes, como el mal estacionamiento o no contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día, se acerca a los $80.000.
La medida se implementó luego de la publicación del dato por la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad, que llevó al recálculo de las cifras a pagar.
Según datos oficiales, el exceso de velocidad es la infracción más común, y el monto de su multa varía según la magnitud de la violación: si se supera la máxima permitida en hasta 20km/h en calles o avenidas, o hasta 40 km/h en vías rápidas, se pasa a pagar $55.895,70, pero un exceso mayor, que aumenta el riesgo de pérdida de vidas, puede llegar a $3.194.040.
El mal estacionamiento, otra de las más frecuentes, pasa a $79.851, aunque aumenta aún más para quienes obstruyen una rampa para discapacitados: $239.553. Además, quienes estacionen en carriles exclusivos o del Metrobús pagarán $119.776.50.
Cómo ver las multas de tránsito que tengas en CABA en septiembre 2025
Para saber si un vehículo tiene multas vigentes, se puede realizar una consulta gratuita en línea. El proceso es simple:
- Primero ingresar a la página oficial del Gobierno de la Ciudad.
- Luego completar el formulario con el número de patente del auto o el DNI del titular.
- El sistema te dará los resultados en cuestión de segundos.
Este trámite también puede hacerse de forma presencial en las sedes comunales o en la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI), donde además se pueden hacer descargos o solicitar turnos para hablar con un controlador si se desea discutir alguna de las multas.
Qué formas de pago utilizar para cancelar las multas
Para realizar el pago voluntario creando una acreditación inmediata, podés utilizar los siguientes métodos:
- En efectivo a través de un pago fácil o Rapipago.
- En efectivo a través del Banco Ciudad o el Banco Provincia.
- Con tarjeta de débito o crédito: por Mercado Pago, pago mis cuentas, página web, Bapro Pagos y Provincia Net.
- Vía las terminales automáticas de pago (ATM) en DGAI y sedes comunales.