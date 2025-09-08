Aumentan las multas de tránsito en CABA: a cuánto se fueron las más caras El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incrementó un 9% la Unidad Fija (UF), que pasó de $731,62 a $798,51 acompañando la suba del litro de nafta premium. Por







El exceso de velocidad por encima de los 140 km/h lleva la multa a más de $3 millones. C5N

Las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires aumentan un 9% a partir de este lunes, tras el aumento de la Unidad Fija (UF), que pasó de $731,62 a $798,51 acompañando el incremento del litro de nafta premium. Así, el monto por las infracciones más comunes, como el mal estacionamiento o no contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día, se acerca a los $80.000.

La medida se implementó luego de la publicación del dato por la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad, que llevó al recálculo de las cifras a pagar.

Según datos oficiales, el exceso de velocidad es la infracción más común, y el monto de su multa varía según la magnitud de la violación: si se supera la máxima permitida en hasta 20km/h en calles o avenidas, o hasta 40 km/h en vías rápidas, se pasa a pagar $55.895,70, pero un exceso mayor, que aumenta el riesgo de pérdida de vidas, puede llegar a $3.194.040.

El mal estacionamiento, otra de las más frecuentes, pasa a $79.851, aunque aumenta aún más para quienes obstruyen una rampa para discapacitados: $239.553. Además, quienes estacionen en carriles exclusivos o del Metrobús pagarán $119.776.50.

Los nuevos montos de las multas de tránsito en CABA Unidad fija: $798,51.

Exceso de velocidad a más de 140 km/h: $3.194.040.

Tapar la patente: $798.510.

Pasar una barrera baja: de $319.404 a $1.597.020.

Pasar semáforo en rojo: de $239.553 a $1.097.430.

Obstruir rampa para discapacitados: $239.553.

Conducir usando el celular: $159.702.

Obstruir carriles exclusivos o del Metrobús: $119.776,50.

No cumplir con el grabado de autopartes: $119.776,50.

Intentar colarse en el peaje de AUSA: $119.776,50.

No respetar prioridad peatonal: $79.851.

Mal estacionamiento: $79.851.

No tener hecha la VTV: $79.851.

Violar la prohibición de ingreso a Microcentro: $79.851.

No usar cinturón de seguridad: $79.851.

Conducir con auriculares o hablando por teléfono: $79.851.

Superar la máxima de 20 km/h o de 40 km/h según corresponda: $55.895,70.

No portar licencia de conducir: $39.925,50.

Vidrios polarizados: $39.925,50.