Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan

Los trabajadores de dos empresas no brindarán servicio por falta de pago y aclararon que la medida de fuerza durará por 24 horas o hasta que les abonen los salarios.

Dos empresas de colectivo no prestarán servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido al retraso del depósito de subsidios desde el estado Nacional. Las líneas que estarán afectadas son la 22 y la 148 y no circulará por 24 horas, según informaron las empresas.

La medida de fuerza será por el viernes 5 de septiembre y aclararon que, en caso de normalizarse el pago que está adeudado, brindarán servicio normalmente desde el momento en el que paguen.

No es la primera vez que sucede con la línea 148, ya que tuvo conflictos durante junio, julio y agosto porque, no solo reclamaban atrasos en los pagos, sino también un deterioro en las unidades, lo que afectaba la calidad del servicio.

Por otra parte, la línea 22 se suma y, según publicaron en la cuenta oficial de la empresa, comenzó a las 0 por “incumplimiento del pago de salarios”.

Ambas líneas comienzan en la Ciudad de Buenos Aires y se extienden por el centro hasta llegar a provincia y recorren la provincia de Buenos Aires en el ingreso a la zona sur.

