El caso más enigmático del siglo XX: qué pasó con el asesino del Zodíaco

Durante décadas el principal sospechoso fue Arthur Leigh Allen, de un pasado deshonroso en la Marina, pero nunca hubo material forense, evidencia suficiente en las escenas del crimen ni muestras de ADN para incriminarlo. Hoy los focos apuntan a Gary Francis Poste como el presunto asesino del Zodíaco.

Hace poco más de un mes, el 18 de mayo , un comunicado de prensa que emitió la organización The Case Breakers volvió a sacudir el polvo del caso del Zodíaco , el asesino serial más escurridizo, enigmático , y, cabe decirlo, célebre del siglo XX .

El grupo civil de investigadores privados , integrado por detectives, periodistas y oficiales de inteligencia militar retirados , ya había dado a conocer el supuesto nombre del asesino que acechó la Bahía de San Francisco a fines de los ‘60 y principios de los ‘70 : Gary Francis Poste , un veterano de la Fuerza Aérea estadounidense devenido en pintor, que murió el 23 de agosto de 2018 a los 80 años.

Ahora The Case Breakers denunció que Poste ya había sido incluido “en secreto” como el principal sospechoso del FBI en 2016, que la agencia tiene una muestra de ADN “parcial” que lo vincula con las víctimas, pero que no hizo lo suficiente para avanzar con la investigación y acusarlo en vida.

“Las agencias de aplicación de la ley en todos los niveles han ignorado la legislación estatal , ignorado la evidencia con el mal manejo del ADN y sucumbido a la ‘apatía’, los ‘egos’ y el miedo a la ‘humillación’ ”, advirtió el comunicado, aunque la oficina del FBI en San Francisco lo desmintió. Le dijo a Fox News que el caso sigue “abierto y sin resolverse” , y no aportó más comentarios por “respeto a las víctimas y sus familias”.

-El caso está 95% resuelto -insistió Tom Colbert, líder de la organización civil en una entrevista con C5N-. El asesino del Zodíaco es Gary Francis Poste. Solo falta que la policía comparta una muestra de ADN que lo vincula a otro asesinato en 1966 .

asesino serial

El número de víctimas del Zodíaco siempre fue motivo de discusión. Oficialmente le asignan cinco asesinatos, todos entre 1968 y 1969, pero se lo involucra a su vez en al menos una docena de casos. Incluso el propio Zodíaco, en una de las tantas cartas con acertijos y anagramas que enviaba a la prensa, se autoincriminó de 37 homicidios.

El caso del Zodíaco inspiró libros, documentales, películas, episodios de series, escenas de videojuegos, títulos y fragmentos de canciones. Todo en plural. El hecho de que nunca haya habido un culpable, de que un solo hombre haya burlado la pericia de detectives, expertos en criptografía, periodistas de investigación y público en general con sus cartas misteriosas y amenazantes, con sus juegos de palabras ocultas, le dieron el mote de celebridad.

