Fue un crimen de 1996, sigue sin resolverse pero el año pasado se reabrió la investigación: cuál es el caso

El caso que aún sigue sin resolverse, en el cual la niña reconocida a nivel mundial fue asesinada

JonBenét Ramsey fue encontrada muerta en su casa el 26 de diciembre de 1996, tras una supuesta nota de secuestro.

El rescate pedido coincidía con un bono reciente del padre, lo que generó sospechas iniciales.

La autopsia confirmó que la niña sufrió golpes, estrangulamiento y abuso sexual. Pruebas de ADN descartaron a la familia y detectaron material genético masculino desconocido.

En 2023 se reactivó la investigación con nuevas técnicas forenses que podrían aportar respuestas. A casi tres décadas de ocurrido, uno de los crímenes más impactantes y mediáticos de la historia reciente de Estados Unidos vuelve a ocupar el centro de la escena pública. Se trata de un asesinato cometido en 1996 que jamás fue esclarecido y que, pese al paso del tiempo, sigue generando interrogantes, hipótesis enfrentadas y reclamos de verdad.

El expediente, rodeado de errores iniciales, filtraciones y una intensa exposición mediática, se convirtió con los años en un símbolo de las falencias en las primeras etapas de una investigación criminal. A lo largo del tiempo surgieron múltiples líneas de análisis, sospechas cruzadas y teorías que involucraron tanto a personas del entorno familiar como a posibles terceros. Así, el caso de JonBenét Ramsey vuelve a instalarse en la agenda.

De qué se trató el crimen de JonBenét Ramsey y cómo fue la reapertura del caso JonBenét Ramsey El 26 de diciembre de 1996, una niña de seis años conocida por participar en concursos de belleza infantil fue hallada muerta en su propia casa, en un crimen que conmocionó a Estados Unidos y al mundo.

El caso se inició cuando su madre, Patsy Ramsey, encontró una carta manuscrita en la vivienda en la que se afirmaba que la menor había sido secuestrada. En la nota se exigía el pago de un rescate de 118.000 dólares, una suma que llamó de inmediato la atención porque coincidía exactamente con un bono que el padre, John Ramsey, había cobrado poco tiempo antes. El mensaje incluía además indicaciones precisas sobre cómo debía realizarse el pago.

Pese a la advertencia del supuesto secuestro, horas más tarde fue el propio John Ramsey quien halló el cuerpo de la niña en el sótano de la casa. La autopsia reveló una fractura en el cráneo, signos de estrangulamiento y agresión sexual, además de la presencia de un garrote alrededor del cuello. Aunque las pruebas apuntaban a un crimen severo y complejo, la investigación no logró identificar a un responsable y, en un primer momento, las sospechas se concentraron en el núcleo familiar. Sin embargo, en 1997 un estudio de ADN descartó como involucrados tanto a los padres como a su hermano, Burke Ramsey.