9 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Fue un crimen de 1996, sigue sin resolverse pero el año pasado se reabrió la investigación: cuál es el caso

Esta falta de resolución alimentó durante años debates públicos, documentales, libros y nuevas lecturas del caso.

Por
El caso que aún sigue sin resolverse

El caso que aún sigue sin resolverse, en el cual la niña reconocida a nivel mundial fue asesinada

  • JonBenét Ramsey fue encontrada muerta en su casa el 26 de diciembre de 1996, tras una supuesta nota de secuestro.
  • El rescate pedido coincidía con un bono reciente del padre, lo que generó sospechas iniciales.
  • La autopsia confirmó que la niña sufrió golpes, estrangulamiento y abuso sexual. Pruebas de ADN descartaron a la familia y detectaron material genético masculino desconocido.
  • En 2023 se reactivó la investigación con nuevas técnicas forenses que podrían aportar respuestas.

A casi tres décadas de ocurrido, uno de los crímenes más impactantes y mediáticos de la historia reciente de Estados Unidos vuelve a ocupar el centro de la escena pública. Se trata de un asesinato cometido en 1996 que jamás fue esclarecido y que, pese al paso del tiempo, sigue generando interrogantes, hipótesis enfrentadas y reclamos de verdad.

Te puede interesar:

Cortes en avenida Pavón y el Puente Pueyrredón en reclamo por la reforma laboral: aplican el protocolo antipiquetes

El expediente, rodeado de errores iniciales, filtraciones y una intensa exposición mediática, se convirtió con los años en un símbolo de las falencias en las primeras etapas de una investigación criminal. A lo largo del tiempo surgieron múltiples líneas de análisis, sospechas cruzadas y teorías que involucraron tanto a personas del entorno familiar como a posibles terceros. Así, el caso de JonBenét Ramsey vuelve a instalarse en la agenda.

De qué se trató el crimen de JonBenét Ramsey y cómo fue la reapertura del caso

JonBenét Ramsey

El 26 de diciembre de 1996, una niña de seis años conocida por participar en concursos de belleza infantil fue hallada muerta en su propia casa, en un crimen que conmocionó a Estados Unidos y al mundo.

El caso se inició cuando su madre, Patsy Ramsey, encontró una carta manuscrita en la vivienda en la que se afirmaba que la menor había sido secuestrada. En la nota se exigía el pago de un rescate de 118.000 dólares, una suma que llamó de inmediato la atención porque coincidía exactamente con un bono que el padre, John Ramsey, había cobrado poco tiempo antes. El mensaje incluía además indicaciones precisas sobre cómo debía realizarse el pago.

Pese a la advertencia del supuesto secuestro, horas más tarde fue el propio John Ramsey quien halló el cuerpo de la niña en el sótano de la casa. La autopsia reveló una fractura en el cráneo, signos de estrangulamiento y agresión sexual, además de la presencia de un garrote alrededor del cuello. Aunque las pruebas apuntaban a un crimen severo y complejo, la investigación no logró identificar a un responsable y, en un primer momento, las sospechas se concentraron en el núcleo familiar. Sin embargo, en 1997 un estudio de ADN descartó como involucrados tanto a los padres como a su hermano, Burke Ramsey.

El análisis genético también detectó ADN masculino no identificado, un hallazgo que profundizó la incertidumbre y abrió nuevas hipótesis. Con el paso de los años, el caso quedó marcado por fuertes críticas a la policía de Boulder, especialmente por los errores cometidos al asegurar la escena del crimen.

No obstante, la conformación en 2023 de un grupo de trabajo interinstitucional renovó las expectativas de resolución, ya que el equipo aplica tecnología genética avanzada para reevaluar las pruebas. En ese contexto, John Ramsey continúa reclamando un nuevo análisis completo de las muestras disponibles y sostiene que los avances científicos actuales podrían finalmente conducir al asesino de su hija.

Noticias relacionadas

play

Necochea: desesperada búsqueda de un adolescente que intentó cruzar el río Quequén nadando y desapareció

play

Triple intento de femicidio en Solano: atacó a su pareja, a su beba, a su suegra, escapó y está prófugo

ATE exigirán una recomposición salarial de emergencia

Paro nacional de ATE: cómo funcionarán los servicios durante la medida de fuerza

Las cámaras ocultas estaban conectadas a un cableado oculto en el techo.

Alquilaba el departamento a jóvenes estudiantes y las grababa las 24 horas: la trama oculta más perversa

play

Un gendarme defendió a un vecino en un robo en Aldo Bonzi: hay un delincuente muerto

Las menores desaparecieron sin dejar rastro.

Buscan a dos hermanas que desaparecieron en Misiones sin dejar rastro

Rating Cero

Se separaron Moritán y Crivocapich.

La ex del ex: se separaron Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich, tras seis meses de relación

El renovado rubio iluminado que marca el nuevo estilo de Mica Tinelli.

La impresionante transformación de Mica Tinelli: se cambió el look y será en 2026

George Clooney y Adam Sandler con actuaciones destacadas en la nueva película de Netflix. 
play

La nueva película de Netflix protagonizada por George Clooney y Adam Sandler

La serie se instaló rápidamente entre las más comentadas del catálogo gracias a su mezcla de drama, acción y atmósfera de western clásico.
play

La miniserie de Netflix cargada de lucha por el poder que es furor

Rosalía se levantó del asiento al ver la cucaracha.

Insólito incidente en Brasil: Rosalía salió corriendo de una entrevista a los gritos y aterrada

El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande
play

De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

últimas noticias

Con esta información ya podés organizar el cierre del año, planificar encuentros y programar tus días libres antes de arrancar el 2026.

Cuándo será el próximo feriado de diciembre 2025: ¿qué día de la semana es?

Hace menos de un minuto
Luis Caputo destacó la baja de retenciones al campo anunciada este martes.

Caputo defendió la baja de retenciones: "Nuestro compromiso con el campo es desde el día 1"

Hace 10 minutos
El caso que aún sigue sin resolverse, en el cual la niña reconocida a nivel mundial fue asesinada

Fue un crimen de 1996, sigue sin resolverse pero el año pasado se reabrió la investigación: cuál es el caso

Hace 21 minutos
play

Cortes en avenida Pavón y el Puente Pueyrredón en reclamo por la reforma laboral: aplican el protocolo antipiquetes

Hace 26 minutos
ARCA dió información sobre la fecha límite para hacer este trámite

Definido: cuándo será la próxima recategorización del monotributo de ARCA

Hace 31 minutos