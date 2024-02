Francisco Lezama, ganador del Oso de Oro: "Desfinanciar una biblioteca sobre cine es salvaje"

El cineasta argentino Francisco Lezama, ganador del Oso de Oro al Mejor Cortometraje en el Festival de Cine de Berlín, ratificó el discurso contra las políticas de Javier Milei que se viralizó en las redes sociales y aseguró que "desfinanciar una biblioteca sobre cine me parece salvaje".

"Me preocupa lo que está sucediendo con la cultura y con las instituciones que educan a los más jóvenes, sobre todo espiritualmente. ¿Cómo alguien puede querer desfinanciar una biblioteca sobre cine que permite que alguien que no tiene recursos para filmar o que hace cortos con un celular vaya a leer? Me parece salvaje", aseguró a C5N.

El actor explicó en La Mañana que su discurso fue "improvisado" y surgió de "un dolor personal, que es ver que las instituciones donde uno se formó están en riesgo de desaparecer y que los próximos jóvenes no puedan acceder al acervo de esas instituciones".

En ese sentido, consideró que la decisión del Gobierno nacional de desfinanciar los espacios de formación y las bibliotecas públicas "es mucho más sensible" porque afecta a "los chicos más jóvenes o las personas que tienen interés por el cine en términos no productivos".

"Defiendo el INCAA porque trae plata al país, no la saca. Nadie está entendiendo nada y hay un casette de trolls que dice: 'Una película que hace un cheto es un pobre más que se queda con hambre'. Me están linchando. Ellos tienen ese discurso armado y en realidad es ridículo", aseguró.

El cortometraje de Lezama, Un movimiento extraño, fue elegido como el mejor entre 20 competidores en la sección Berlinale Shorts. Se trata de una comedia ambientada en Buenos Aires en 2019, centrada en la obsesión por el dólar y la especulación con la divisa extranjera en la economía de Argentina.