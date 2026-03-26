Denuncian que un colegio de La Pampa quiere "borrar y tapar" murales sobre la dictadura y la guerra de Malvinas La directora de la institución ordenó eliminar las obras que hicieron los alumnos junto a docentes de arte porque las imágenes "incitan a la violencia". Por + Seguir en







Uno de lo smurales pintados por los alumnos.

Familias de la comunidad educativa del Colegio "República Argentina", en Santa Rosa, denunciaron que las autoridades quieren "tapar y borrar" murales vinculados a la última dictadura militar y la Guerra de Malvinas. Las obras, situadas en el interior del establecimiento, fueron realizadas por alumnos y docentes de arte.

Según publicó El Diario de La Pampa, la directora de la institución, Heloiza Becerra Lima, justificó la medida con la premisa de que las imágenes "incitan a la violencia". Según la autoridad escolar, la decisión surgió a partir de una encuesta realizada a padres, docentes y estudiantes para definir el futuro de las paredes del edificio.

En uno de los murales puede verse un Falcon verde con la frase "no queremos autos con gente encapuchada". Otro rinde homenaje a los combatientes de Malvinas y exhibe la leyenda: "Fueron niños los que mandaron a la guerra".

mural desaparecidos Un grupo de padres manifestó su indignación ante la presunta falta de transparencia en la consulta oficial. "A mí nunca me llegó la encuesta y a mis hijos tampoco", aseguró una de las denunciantes.