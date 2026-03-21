21 de marzo de 2026 Inicio
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Finde largo de marzo 2026: qué servicios no funcionarán el lunes 23 y martes 24

La llegada de un nuevo fin de semana XL afectará el funcionamiento de algunos servicios esenciales. Conocé cuáles pararán ambas jornadas.

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Los cajeros automáticos permanecerán abiertos durante el fin de semana largo. 
Los cajeros automáticos permanecerán abiertos durante el fin de semana largo. 
  • Argentina tendrá cuatro días de descanso, del sábado 21 al martes 24 de marzo inclusive.
  • No habrá clases ni atención presencial en bancos y oficinas de la administración pública.
  • Los colectivos circularán con frecuencia de domingo y los peajes operarán con esquema de fin de semana.
  • Comercios, supermercados y otros servicios podrían verse afectados por el esquema del fin de semana largo.

En marzo tendrá lugar el primer descanso extendido de cuatro días del 2026. El próximo martes 24 será feriado nacional en el marco del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, mientras que el lunes 23, decretado día no laborable con fines turísticos, funcionará como un feriado para muchos trabajadores y servicios esenciales.

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Planificar estos días requiere prestar atención a una apertura escalonada. Comercios, supermercados y otros establecimientos podrán ser afectados. Por su parte, el aparato estatal y el sistema financiero no contarán con actividad presencial durante las jornadas.

colectivos 126 nacional

El feriado alcanzará también a los colectivos y otros servicios vinculados al transporte. Las líneas circularán con una frecuencia reducida, similar a la de los días domingos. Por su parte, los peajes operarán con el esquema de fin de semana. Además, se verá modificado el estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires.

Los servicios que no funcionarán el lunes 23 y martes 24 de marzo 2026

Si tenés trámites pendientes en dependencias oficiales, debés saber que las oficinas de la administración pública de todo el país permanecerán cerradas durante ambas jornadas. Lo mismo sucede con las escuelas, que no dictarán clases en ninguno de sus niveles, retomando la actividad recién el miércoles 25.

banco nacion

En el plano financiero, las sucursales bancarias no abrirán sus puertas. Esto significa que no habrá atención por ventanilla, gestiones comerciales presenciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Sin embargo, se mantendrán operativos los cajeros automáticos y estarán disponibles todas las herramientas digitales -home banking, billeteras virtuales, tarjetas y transferencias- para operar con normalidad desde el celular.

También se podrá sacar dinero en los supermercados, los cuales funcionarán con normalidad y sus sucursales estarán abiertas al público en sus horarios habituales.

En la Ciudad de Buenos Aires, el estacionamiento presentará un alivio durante estos días: estará permitido estacionar en avenidas y calles donde habitualmente rige la prohibición de 7 a 21. Además, el estacionamiento medido no tendrá vigencia. Sin embargo, no estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías.

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