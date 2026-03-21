Implacable: esta es la cifra de seguidores que perdió Emilia Mernes luego de la pelea con Tini Stoessel y María Becerra En medio de una oleada de hate, la cantante de Entre Ríos recibió unfollow por parte de muchos colegas, pero también de fanáticos de diferentes artistas con el fin de posicionarse en contra. + Seguir en







Emilia perdió seguidores post pelea.

Un simple gesto en redes sociales alcanzó para encender la polémica dentro del pop argentino. Tini Stoessel dejó de seguir en Instagram a Emilia Mernes y, en cuestión de horas, la artista de Entre Ríos comenzó a perder una gran cantidad de followers, además de famosos que también se iban.

La acción no pasó inadvertida y ocurrió en medio de rumores sobre un posible distanciamiento entre Emilia y otras artistas, como María Becerra. Además, sto se dio en medio de una polémica con las parejas de jugadores de la Selección argentina, entonces hubo quienes aprovecharon como fue el caso de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes.

En ese contexto, Yanina Latorre contó en Sálvese Quien Pueda: “Me están mandando una data. Emilia, cuando vio que la empezaron a dejar de seguir, porque no solo la dejaron de seguir estos grosos, sino también los fans, está comprando bots”. Y sumó: “Acá hay mucho ego. Le están entrando bots. Te deja de seguir Tini y todos los seguidores de Tini te dejan de seguir. Te deja de seguir María Becerra y todos los seguidores te dejan de seguir”.

Emilia Mernes Emilia Mernes estaría desbordada por el conflicto con Tini Stoessel y María Becerra. Redes sociales Con el paso de los días, más nombres se sumaron al unfollow y muchos usuarios replicaron la decisión. Esto impactó en las cifras de la cantante, que de superar los 10.100.000 seguidores habría perdido cerca de 100.000 en apenas tres días.