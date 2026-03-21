Este documental sobre una histórica banda de rock llegó a Netflix y muestra detalles inéditos
Este documental sobre una histórica banda de rock llegó a Netflix y muestra detalles inéditos: la N roja apuesta por la música con un estreno que explora los inicios de uno de los grupos más influyentes del espíritu rebelde contemporáneo y el rol clave de su primer guitarrista, ¿quiénes son?
Más allá de la música, la historia pone el foco en la amistad entre los integrantes y en cómo ese vínculo marcó los primeros pasos de la agrupación. El relato muestra el crecimiento artístico, los excesos de la época y las decisiones que terminaron definiendo el rumbo del grupo.
Con una duración de 93 minutos, la producción dirigida por Ben Feldman combina emoción, nostalgia y momentos únicos que permiten entender el ADN de un conjunto musical que luego se convertiría en un fenómeno global.
Sinopsis de El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel, el estreno de Netflix
La película propone un viaje a los años 80 para reconstruir el nacimiento de los Red Hot Chili Peppers en Los Ángeles. A través de material de archivo, testimonios y una narrativa íntima, el relato se centra en la figura de Hillel Slovak, considerado uno de los pilares fundamentales en la identidad sonora del grupo.
Tráiler de El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel
Embed - The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel | Official Trailer | Netflix
Reparto de El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel
El documental cuenta con la participación de los propios integrantes de la banda y personas cercanas a su historia:
Anthony Kiedis
Flea (Michael Balzary)
John Frusciante
Chad Smith
A ellos se suman testimonios y material centrado en Hillel Slovak, figura clave en los comienzos del grupo.