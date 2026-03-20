20 de marzo de 2026 Inicio
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Javier Milei viaja a Hungría: distinción académica, reuniones bilaterales y discurso en la CPAC

El Presidente parte nuevamente al exterior, donde tendrá una agenda express pero cargada, que incluirá encuentros con su par Tamás Sulyok y el premier Viktor Orbán.

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Javier Milei viaja a Hungría en modalidad exprés.

Javier Milei viaja a Hungría en modalidad exprés.

El presidente Javier Milei emprenderá este viernes un nuevo viaje internacional con destino a Hungría, Budapest, donde desplegará una agenda intensa y concentrada en menos de 24 horas.

El BCRA autorizó el mismo porcentaje del año pasado pero en tres cuotas.
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Durante la visita, el mandatario tiene previsto llevar adelante actividades políticas y académicas, en línea con su estrategia de posicionamiento en ámbitos vinculados a consolidar la agenda libertaria a nivel mundial.

La estadía será breve: la comitiva oficial permanecerá apenas un día antes de iniciar el regreso al país. La actividad central se desarrollará el sábado. Por la mañana, Milei mantendrá un encuentro bilateral con el presidente húngaro Tamás Sulyok en el Palacio Sándor. Luego, se reunirá con el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno.

Más tarde, el jefe de Estado participará como uno de los oradores en el cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora, un foro que reúne a referentes y dirigentes de espacios de derecha a nivel internacional.

La agenda también contempla una actividad académica: el Presidente recibirá el título “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, donde además brindará un discurso durante la ceremonia.

Tras completar sus compromisos, Milei partirá esa misma noche rumbo a la Argentina, con llegada prevista a Buenos Aires el domingo por la mañana.

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