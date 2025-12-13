13 de diciembre de 2025 Inicio
Miguel Gallicchio y el desafío de bajar casi 30 kg para darle la "mejor versión" a sus hijos

Llegó a pesar 140 kg y a los seis meses alcanzó los 112 kg, gracias al entrenamiento junto a La Roca. La necesidad de modificar los malos hábitos y su peor momento personal que lo llevó a cambiar su vida. "El paso más importante para mí fue asumir que estaba mal", señaló.

Por
Miguel Gallicchio junto a La Roca. 

Miguel Gallicchio junto a La Roca. 

Miguel Gallicchio es el protagonista de la nueva entrega de Un Cambio Real, la producción original de C5N que cuenta historias de vida transformadas a partir del entrenamiento con Cristian Ariel "La Roca" Quevedo. En este caso, tras alcanzar un peso de 140 kg, logró bajar casi 30 kg en seis meses para brindarle "la mejor versión" a sus hijos, en un momento personal difícil.

"Todo era prioridad, menos yo", señaló Miguel, previo a resaltar que tomó la decisión de comenzar a entrenar y transformar su estilo de vida porque "necesitaba ser ejemplo para mis hijos": "Me veía que no era un buen padre, que no tenía buenos hábitos, quería ser la mejor versión para ellos".

Pero el camino no fue fácil. Al trabajar en el rubro gastronómico reconoció que "los hábitos eran morfar todo el día y cualquier oportunidad era buena para tomar algo o levantarme tarde. Empanadas, medialunas todo el tiempo comiendo cualquier cosa. Era todo el día harinas".

Su peor momento fue en Mendoza, donde, según relató a C5N, "desayunaba alcohol, estaba a punto de separarme. No podía disfrutar mis hijos, del laburo, ni todo lo que tenía porque estaba mal yo".

Embed - C5N on Instagram: "UN CAMBIO REAL : CONOCÉ LA HISTORIA DE MIGUE GALLICCHIO Tomó la decisión de comenzar este cambio físico por sus hijos: "Veía que no era un buen padre, no tenía buenos hábitos". Empezó con 140 kg y a los seis meses bajó a 112 kg. @qv2training"
View this post on Instagram

"Ése fin de semana donde te contacté me di cuenta que estaba mal, me costó mucho asumirlo. Me levantaba y desayunaba una cerveza. Cuando asumí que estaba mal me di cuenta que estaba haciendo papelones por todos lados. Era el payaso en todas las reuniones y la verdad que te llenas de gente que no te hace bien", le recordó Miguel a La Roca.

Tras un entrenamiento y cambio de mentalidad, el protagonista del nuevo capítulo de Un Cambio Real ahora entrena todas las semanas, ya comenzó con la participación de maratones de 5k, 10k y 15k y sueña, en el corto plazo, participar de la carrera de 42k.

"Mis hijos me ven, son el ejemplo. En las maratones pienso en ellos, siento que voy a llegar por ellos. Le diría a la persona que está en la misma situación que se anime y que no lo posponga", concluyó Miguel en un mensaje esperanzador.

