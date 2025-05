Feroz temporal: el emotivo rescate de una mujer atrapada por la lluvia en Campana

"Estoy desesperado por mi mamá, está arriba del techo esperando", había señalado el hijo en diálogo con C5N. El operativo fue llevado a cabo por personal de bomberos de la propia localidad y Múñiz. La lluvia persiste y recomiendan a la ciudadanía no salir de sus hogares y mantenerse a resguardo.

"Mi máma está arriba del techo, está esperando. Yo tuve que subir todo lo que es heladera y ese tipo de cosas. Yo quiero ver a mi mamá, me pone mal todo esto. Vamos a ver si la pueden recuperar, yo quiero a mi mamá, lo material no me importa", relató entre lágrimas el hijo de la mujer que luego fue rescatada a la periodista de C5N Mariela López Brown en el programa Argentina en Vivo.