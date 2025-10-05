5 de octubre de 2025 Inicio
Ritual para cerrar el domingo y despertar con fuego el lunes

El paso de la Luna de Piscis a Aries marca un cambio de vibración: del descanso y la introspección al movimiento y la acción.

Por
Hoy la Luna transita sus últimos grados en Piscis y nos invita a cerrar el fin de semana con calma, descanso y conexión emocional. ¿Cuál es el mejor ritual para cerrar el domingo y despertar con fuego el lunes?

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.
Es un día ideal para aflojar las exigencias, dormir siesta, ver una peli inspiradora o simplemente dejar que las cosas fluyan sin forzar nada. Esta energía pisciana es perfecta para soltar lo que ya no suma, limpiar la mente, meditar o tomar un baño relajante con sal o aceites. También podés escribir lo que querés dejar atrás antes de empezar la semana: miedos, pensamientos repetitivos, pendientes que te cargan.

Te compartimos un rito simple para cerrar el día soltando lo que pesa y comenzar la semana con energía, foco y confianza.

Luna nueva de Primavera

Ritual de cierre con Luna en Piscis:

1. Cierre con Luna en Piscis (domingo a la noche)

La Luna en Piscis invita a descansar, soltar y limpiar energías antes de comenzar la semana.

Ritual:

  • Encendé una vela blanca o violeta.
  • Escribí en un papel todo lo que querés dejar atrás: preocupaciones, pensamientos repetitivos o situaciones que drenaron tu energía.
  • Leé en voz alta:
  • “Suelto lo que ya no necesito. Agradezco lo aprendido y dejo espacio para lo nuevo.”
  • Quemá o rompé el papel con cuidado, visualizando que todo se disuelve en agua o luz.

Extra: Tomá un baño relajante con sal marina o poné tus pies en agua tibia con unas gotas de aceite esencial. Sentí cómo se va todo lo que pesa.

2. Inicio con Luna en Aries (lunes a la mañana)

Cuando la Luna entra en Aries, el cuerpo pide movimiento y decisión. Es una energía de nuevos comienzos, coraje y acción inmediata.

Ritual:

  • Apenas te levantes, abrí las ventanas y respirá profundo.
  • Encendé una vela roja o naranja.
  • Escribí tres intenciones para la semana, en presente:
  • “Actúo con confianza.”

“Avanzo con energía y claridad.”

  • Leelas en voz alta y guardá ese papel en tu billetera o agenda.

Extra: Mové el cuerpo —aunque sea unos minutos— para activar la energía de fuego.

