Hoy la Luna transita sus últimos grados en Piscis y nos invita a cerrar el fin de semana con calma, descanso y conexión emocional. ¿Cuál es el mejor ritual para cerrar el domingo y despertar con fuego el lunes?
El paso de la Luna de Piscis a Aries marca un cambio de vibración: del descanso y la introspección al movimiento y la acción.
Hoy la Luna transita sus últimos grados en Piscis y nos invita a cerrar el fin de semana con calma, descanso y conexión emocional. ¿Cuál es el mejor ritual para cerrar el domingo y despertar con fuego el lunes?
Es un día ideal para aflojar las exigencias, dormir siesta, ver una peli inspiradora o simplemente dejar que las cosas fluyan sin forzar nada. Esta energía pisciana es perfecta para soltar lo que ya no suma, limpiar la mente, meditar o tomar un baño relajante con sal o aceites. También podés escribir lo que querés dejar atrás antes de empezar la semana: miedos, pensamientos repetitivos, pendientes que te cargan.
Te compartimos un rito simple para cerrar el día soltando lo que pesa y comenzar la semana con energía, foco y confianza.
1. Cierre con Luna en Piscis (domingo a la noche)
La Luna en Piscis invita a descansar, soltar y limpiar energías antes de comenzar la semana.
Ritual:
Extra: Tomá un baño relajante con sal marina o poné tus pies en agua tibia con unas gotas de aceite esencial. Sentí cómo se va todo lo que pesa.
2. Inicio con Luna en Aries (lunes a la mañana)
Cuando la Luna entra en Aries, el cuerpo pide movimiento y decisión. Es una energía de nuevos comienzos, coraje y acción inmediata.
Ritual:
“Avanzo con energía y claridad.”
Extra: Mové el cuerpo —aunque sea unos minutos— para activar la energía de fuego.