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El insólito comentario de Coki Ramírez a Nahuel Pennisi que generó controversia en redes: "Vos no la podés ver"

La conductora de "Se siente Argentina" protagonizó un blooper en televisión y rápidamente las escenas se viralizaron en redes.

El insólito comentario de Coki Ramírez.

El insólito comentario de Coki Ramírez.

La cantante y conductora Coki Ramírez protagonizó un inesperado momento televisivo durante el programa que conduce por la TV Pública. La secuencia, que luego generó un fuerte debate en las redes sociales, ocurrió mientras la cordobesa conversaba con Nahuel Pennisi y Bruno Arias. En medio de la charla, lanzó entre risas un inesperado comentario que provocó incomodidad entre los invitados.

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Mientras los músicos charlaban con la conductora, Coki reparó en la remera que llevaba puesta Bruno Arias, que tenía estampada una imagen de Mercedes Sosa. En ese sentido, quiso destacar el detalle de la prenda pero, al dirigirse a Nahuel Pennisi, terminó protagonizando un blooper que no pasó desapercibido en las redes sociales y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

"Además, mirá la remera de Bruno... Bueno, vos no la podés ver", comentó Ramírez entre risas. La frase generó repercusión y duras críticas en las redes ya que estaba dirigida a Pennisi, quien nació con discapacidad visual, una condición que forma parte de su historia personal y artística.

Si bien en el piso se notó cierta incomodidad, Nahuel lo tomó con humor y Coki continuó con la conversación con total naturalidad.

Coki Ramírez durante la emisión de Se siente Argentina.

Coki Ramírez durante la emisión de Se siente Argentina.

La reacción en las redes sociales por el comentario de Coki Ramírez

Las escenas quedaron registradas y rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales, donde no tardaron en generar repercusión. El gesto provocó opiniones divididas entre los usuarios: mientras algunos cuestionaron lo ocurrido y consideraron que la situación había sido inapropiada, otros señalaron que Nahuel suele hacer humor sobre su propia condición.

El insólito comentario le valió de muchas criticas en la red X.

El insólito comentario le valió de muchas criticas en la red X.

"Qué bruta, por Dios"; "Se quiso hacer la graciosa y no le queda", e "¡Inadmisible! Las bromas sobre su discapacidad solo él puede hacérselas", fueron algunos de los mensajes de quienes repudiaron la escena y expresaron su malestar por lo sucedido.

Sin embargo, también aparecieron usuarios que interpretaron el momento de otra manera y explicaron que se había dado en un contexto de humor: "Pero si Nahuel es el primero que se ríe de su condición".

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