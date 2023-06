Femicidio en Saladillo: familiares de Rocío González marcharon para exigir justicia

En la marcha estuvieron presentes familiares y amigos de la joven. En diálogo con el móvil de C5N, un primo de la víctima expresó: "Lo que es su vida privada, no tenía mucho trato. Me enteré cuando ya sucedió todo como para poder dar algún consejo o haber ayudado en algo. Muchos familiares no sabíamos nada. Había otros primos que eran más cercanos. Como calidad de primo, me duele muchísimo lo sucedido".

En tanto, una tía de la madre de González advirtió sobre la denuncia que realizó la joven y manifestó: "Rocío era muy dulce, cariñosa, responsable, familiera, trabajadora, luchaba para criar al hijo y era muy buena con su familia. Ella sé que había hecho denuncias y que en el trabajo sabían lo que estaba pasando. Él siguió trabajando igual".

En cuanto a la investigación, el señalado por el crimen es un hombre que trabajaba en el mismo lugar que González, quien fue identificado como Renzo Eduardo Chidichimo de 25 años. El joven es buscado por las autoridades luego de haber huido del local de la empresa Carletti Servicios. Según una testigo, el hombre ingresó a una sala de esta compañía y le disparó a la joven.

Femicidio en Saladillo: la fiscal reconoció que la Justicia no actuó a tiempo con Rocío González

La fiscal de Saladillo que investiga el femicidio de Rocío Magalí González reconoció que la Justicia no actuó a tiempo y alentó a las víctimas de violencia de género a denunciar penalmente a su agresor. "El Ni Una Menos debe ser preventivo; es un trabajo previo a la desgracia que me toca investigar", sostuvo.

Patricia Hortel, encargada de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de esa localidad bonaerense, expresó a C5N que el caso está "esclarecido" desde el primer día. "En todo momento se supo quién era", aseguró, en relación al femicida Renzo Eduardo Chidichimo.

"A las 9 de la noche del día 1 de junio estaba presentada la requisitoria de detención. En ningún momento dejamos de buscarlo. Se hizo un registro en la casa y se encontraron elementos relevantes para la investigación", destacó. Entre otros elementos, se secuestraron balas que serían del mismo calibre que las utilizadas.

Hortel detalló que se revisaron las cámaras de seguridad del Municipio y se siguió el rastro del prófugo hasta encontrar su moto, que dejó tirada por un desperfecto mecánico. "Hablando con paisanos vamos hilvanando su recorrido, pero por el momento no dimos con él. Interpretamos que se está moviendo a dedo", señaló.

"Se transmitieron las fotos y los pedidos de paradero a todas las comunidades rurales aledañas a Saladillo, hasta se trajeron perros rastreadores. Pero el campo tiene arbustos, árboles, montes, taperas, mil lugares donde esconderse. Esto hace que la búsqueda sea intensa", explicó la fiscal.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.