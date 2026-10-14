La Corte Suprema desestimó un recurso de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa El máximo tribunal rechazó el pedido de los rugbiers, penados por el asesinato del joven en Villa Gesell, al considerar que el recurso carecía de fundamentación autónoma. Habían denunciado por presunta falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad a la fiscal y otros funcionarios judiciales. Por Agregar C5N en









La Corte rechazó el planteo por presunta "falsedad ideológica" contra la fiscal. Redes sociales

La Corte Suprema de Justicia falló en contra de un pedido de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero del 2020 en Villa Gesell. Los jóvenes habían denunciado por presunta falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad a la fiscal Verónica Zamboni y a otros funcionarios judiciales.

Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó un planteo de la defensa de los siete acusados del asesinato por considerar que el recurso carecía de fundamentación autónoma.

El abogado Hugo Tomei se había presentado como denunciante para cuestionar la legalidad del proceso penal. La medida no tiene relación con la sentencia principal por el homicidio, sino que pone fin a una causa paralela que los propios imputados impulsaron contra los investigadores del caso.

El planteo fue promovido por el abogado Hugo Tomei en representación de Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi. Los jóvenes habían denunciado por presunta falsedad ideológica de instrumento público y privación ilegítima de la libertad a la fiscal Verónica Zamboni, a la defensora oficial Verónica Olindi Huespi, al juez de Garantías David Mancinelli y a diversos funcionarios judiciales.

Redes sociales Según argumentó la defensa, durante las indagatorias realizadas horas después del crimen, no se les habría informado adecuadamente ni los hechos ni las pruebas en su contra, y además cuestionó los breves intervalos de tiempo registrados en las actas oficiales.

Qué dijo la Corte Suprema sobre el planteo de los rugbiers La Corte Suprema desestimó el planteo de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, según la presentación que hizo el abogado Hugo Tomei que denunciaba la legalidad del proceso penal. El máximo tribunal rechazó este pedido por falta de dolo. El reclamo pasó por el Tribunal de Casación Penal y por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -que denegó el recurso extraordinario en abril de 2026-, y al final el expediente llegó a la Corte Suprema, donde fue rechazado de forma definitiva.