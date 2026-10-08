Ley de Tierras: la Corte se reúne este viernes y podría restituir los límites a la extranjerización

Tras el fallo que reactivó el decreto de Javier Milei que elimina los límites para que ciudadanos y empresas extranjeras compren extensiones rurales, los jueces deberán resolver un nuevo reclamo. Si hacen lugar a la cautelar, la Ley podría volver a regir de manera provisoria.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se reunirá este viernes a las 9 para resolver un nuevo planteo vinculado con la Ley de Tierras , cuya medida cautelar podría restablecer las restricciones a la compra de campos por extranjeros, eliminadas por el DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei.

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El reclamo fue presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie y las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon. Solicitaron que se aclare si la sentencia dictada en el caso del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM), de La Plata, también alcanza al expediente de su amparo colectivo.

El nuevo tratamiento llega después de que la Corte revocara una sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley 26.737, al considerar que el CECIM no tenía legitimación para cuestionar el decreto; ese pronunciamiento resolvió una cuestión procesal y no definió la cuestión de fondo, es decir, la validez del régimen de tierras.

Fueron designados conjueces Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza; ambos aceptaron el cargo. Los suplentes son Jorge Morán, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, y Eduardo Farah, de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal.

Pancartas y carteles en la última movilización contra la habilitación de venta desregulada de tierras argentinas a extranjeros.

La resolución de este jueves redujo a 24 horas el plazo para impugnar la integración del tribunal, cuando habitualmente es de 72, y habilitó días y horas inhábiles; la Corte justificó el cambio "en atención a las particulares circunstancias de la causa", con el objetivo de acelerar la definición del planteo.

Ahora, los jueces deberán decidir si envían el expediente a la Justicia Federal de La Plata o de Bariloche, o si tratan directamente el pedido, una alternativa excepcional que requiere urgencia. Si hacen lugar a la cautelar, las restricciones de la Ley de Tierras podrían volver a regir de manera provisoria.

El Gobierno busca desactivar la sesión por el DNU 70/23 y tratar su propia Ley de Tierras

Con el objetivo de proteger y salvaguardar el mega DNU, el oficialismo en Diputados busca reflotar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que había quedado cajoneada tras su media sanción a principios de agosto, para incorporarle su propia Ley de Tierras.

Sería una propuesta más flexible, similar a la que Patricia Bullrich negoció en el Senado antes de retirar el capítulo completo. En ese entonces, el oficialismo había acordado con aliados y gobernadores aumentar el tope para la venta de 15% a 25%, prohibir la compra para Estados extranjeros, darle la facultad a las provincias para autorizar o vetar las posibles ventas y prohibir la venta en zona de frontera.

El oficialismo busca su propia Ley de Tierras: el Gobierno contraataca para evitar que se caiga el decreto 70/2023@marcoscittadini #C5N en vivo: https://t.co/eflU7hxbID — C5N (@C5N) October 8, 2026

El plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General fue citado para el miércoles 14 a las 16, un día antes de la sesión pedida por la oposición para tratar de voltear el DNU 70/23.