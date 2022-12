Femicidio en Mendoza: una mujer fue asesinada de un botellazo en la cabeza

El periodista Cristian Morón expresó que el hombre que cometió el asesinato tiene un antecedente debido a que en 2017 fue acusado por violencia de género. Además, mientras continúa la investigación el individuo está detenido en tanto se espera por conocer cómo seguirá su situación judicial.

Con respecto a su situación personal, hay rumores que indican que el hombre sufre de alguna enfermedad pero no está confirmado. También los vecinos del lugar aseguraron que existe una mala relación entre el individuo y el resto de las personas que viven por la zona. Por otro lado se informó que es chileno y trabaja de farmacéutico.

Tras el hecho, el femicida fue trasladado a un hospital para ser atendido médicamente por unas heridas en la frente de su cara, la boca y la planta del pie.

El crimen ocurrió en el comedor de la vivienda y esa parte de la casa está al fondo del hogar, por lo que a los vecinos se les dificultó escuchar lo que estaba ocurriendo y se enteraron del femicidio cuando arribó la hija.

Según el testimonio de los vecinos, la pareja también tenía un hijo que al momento del femicidio se encontraba de vacaciones en la ciudad de San Rafael.

Femicidio en Mendoza: habló una vecina de la mujer asesinada

Una mujer llamada Antonela vive cerca de donde ocurrió el hecho y estuvo en diálogo con C5N. Al inicio de la entrevista se refirió al shock que se produjo en el barrio por el trágico suceso: "Es un hecho que nos ha dejado muy consternados a todos los vecinos. Él tenía antecedentes de estas crisis que se le producían y esta vez el panorama fue totalmente distinto".

Luego, hizo alusión a que conocía de cerca al individuo cuando él se encontraba con un inconveniente. "Siempre acudía a mi casa cuando tenía algún problema y siempre la brindé. Esta vez todo cambió".

También dio a conocer que tenía un vínculo con la víctima del femicidio al igual que con su entorno: "Tenía relación directa con sus hijos, la mamá de ella".

En tanto, describió a la mujer como "muy buena, un ser con mucha luz". Con respecto a la relación de la pareja, habría sido conflictiva desde hace tiempo, debido a que Antonela manifestó que las crisis eran "temporales, producto de su misma enfermedad".

"Me llaman por teléfono desde la otra cuadra diciendo que había un auto blanco y una chica afuera porque como es una cuadra tranquila cualquier movimiento siempre uno lo nota. Atiendo el teléfono y cuando estoy sacando el ganchito de la puerta de mi casa siento a su hija que empieza a gritar mi nombre como pidiendo ayuda", empezó manifestando la vecina acerca de cómo se enteró de la tragedia.

Luego siguió con su relato de la situación: "Acudo a la hija y no sabía qué había pasado. Pensé que le habían robado y no, me dice 'mi papá mató a mi mamá' y me abrazaba. Es odontóloga y tenía el ambo en sus piernas llena de sangre porque llegó cuando la mamá estaba sin vida".

Por último, habló de cómo vive el hombre en el barrio, Antonela detalló que "ha habido episodios con vecinos que algo le ha molestado, entonces se ha producido alguna discusión sin sentido".