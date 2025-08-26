Femicidio de San Antonio de Areco: el acusado fue uno de los condenados por el crimen de Claudio Lanzetta Esteban Suárez, presunto asesino de Florencia Revah, fue uno de los tres condenados por el crimen del empresario y relacionista público en 2001. Por







La "Clota" con las modelos Valeria Mazza y Naomi Campbell.

En las últimas horas, se conoció que el presunto femicida del crimen de San Antonio de Areco, Esteban Suárez, fue uno de los condenados por el asesinato del empresario y relacionista público, Claudio "Clota" Lanzetta en el 2001. }

Según informó el periodista Federico Fahsbender para la pantalla de C5N: "Claudio Clota Lanzetta fue un símbolo de la noche a fines de los 90 y en 2001 fue asesinado de un tiro en su departamento de la calle Juncal, por tres jóvenes de la zona de Tigre: Esteban Suárez fue uno de esos asesinos".

El fin de semana, los cuerpos de Esteban Suárez, de 45 años, junto al de Florencia Revah, aparecieron dentro de un auto. La investigación determinó que Suárez asesinó de tres tiros a su expareja, luego manejó y se suicidó, sin antes intentar prender fuego el Chevrolet Onix, donde circulaba detrás de un barrio cerrado.

El nombre de Suárez comenzó a circular por los medios, por ser el presunto femicida de Revah, quien anteriormente lo había denunciado por violencia de género, a quien había conocido en 2021, en el año 2025 pidió la perimetral para su expareja.

"La fiscalía de Mercedes pasó el expediente al delito de femicidio y pudo determinar que el auto no fue la escena donde se cometió el hecho. El hombre llevó el cadáver de Revah allí y luego se quitó la vida", añadió Fahsbender.

Esteban Suárez fue condenado a 10 años, en el 2003, por el crimen de Lanzetta, que ocurrió el domingo 28 de octubre de 2001 en su departamento. Junto a Marcos Araujo, 15 años de prisión, y Matías Elorza, a 13 años. A pesar de cumplir la condena y salir de prisión, Suárez en 2019 fue condenado por violencia de género, lesiones agravadas y amenazas, después que atacó a su expareja -que no era Florencia Revah- y la amenazara con cortarle la cara con un cuchillo.