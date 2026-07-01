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1 de julio de 2026 Inicio

Mundial 2026: todos los partidos de este miércoles 1° de julio por los 16avos de final y cómo verlos

La Copa del Mundo continuará con una serie de encuentros para definir a otros clasificados a la siguiente ronda. Se tratará de una jornada en la que jugará Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo.

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El Mundial 2026 continuará este miércoles con tres partidos que marcarán la continuidad de los 16avos de final, por lo que serán claves en las aspiraciones de los equipos de meterse en los octavos. Se tratará de una jornada sin presencia sudamericana, aunque estará marcada por la participación de Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo.

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Los 16avos de final son fundamentales, debido a que marcan el comienzo de las instancias de eliminación directa hasta conocer al campeón del torneo. Por lo pronto, se trata de la primera vez en la historia que un Mundial se disputa en tres países, ya que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

Harry Kane, principal figura de Inglaterra.

Harry Kane, principal figura de Inglaterra.

En este marco, Inglaterra, República Democrática del Congo, Bélgica, Senegal, Estados Unidos y Bosnia intentarán conseguir el triunfo para avanzar a los octavos de final, mientras que los equipos que pierdan sufrirán un duro golpe y se quedarán afuera del Mundial en el que la Selección argentina busca defender el título de Qatar 2022.

Inglaterra (1° del Grupo L) abrirán la jornada contra República Democrática del Congo (2° del Grupo K). Luego, Bélgica (1° del Grupo G) chocará con Senegal (3° del Grupo I). Por último, Estados Unidos (1° del Grupo D) enfrentará a Bosnia (3° del Grupo B).

Mundial 2026: todos los partidos de este miércoles 1° de julio y cómo verlos por TV

  • 13:00: Inglaterra - República Democrática del Congo (Mercedes-Benz Stadium) | TV: DSports.
  • 17:00: Bélgica - Senegal (New York New Jersey Stadium) | TV: DSports.
  • 21:00: Estados Unidos - Bosnia (Estadio Monterrey) | TV: TyC Sports y DSports.
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