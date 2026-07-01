1 de julio de 2026 Inicio
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Neuquén: cómo sigue la salud del alumno baleado por un compañero en una escuela

El hecho ocurrió en un establecimiento educativo de Cutral Co, donde un adolescente fue herido por un compañero después de disparar accidentalmente la pistola.

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El hecho ocurrió en una escuela de Neuquén.

El hecho ocurrió en una escuela de Neuquén.

Un estudiante se encuentra internado en un hospital de la localidad neuquina Cutral Co después de ser herido por un compañero mediante un arma de fuego. Los estudios realizados descartaron fracturas y determinaron que la herida afectó únicamente tejidos blandos y la piel.

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Según consignó LM Neuquén, el Ministerio de Salud neuquino informó que el adolescente, de 13 años, se encuentra lúcido y estable en el sector de pediatría, mientras que los médicos le realizaron exámenes para monitorearlo. El alumno de 13 años recibió el disparo en el brazo, que tuvo un orificio de entrada y salida.

El episodio ocurrió este martes cerca de las 14:20, durante el horario de clases, en la CPEM N.º 6. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, un alumno ingresó al establecimiento con una pistola escondida entre sus pertenencias y, mientras la manipulaba dentro del aula, el arma se disparó accidentalmente.

El hecho ocurrió en una escuela de Neuquén.

El hecho ocurrió en una escuela de Neuquén.

En este marco, las autoridades informaron que el atacante fue apartado rápidamente a otro sector del establecimiento hasta la llegada de las autoridades y policiales. Además, funcionarios judiciales trabajaron en el lugar para preservar a escena y secuestraron el arma utilizada.

También se tomaron declaraciones a docentes, directivos y estudiantes que presenciaron el episodio para tratar de reconstruir la secuencia. “Están intentando establecer las circunstancias previas a las cuales este chico llegara para lograr a obtener el arma de fuego, que estaba cargada, que se dispara. Que se haya disparado quiere decir que el arma no tenía el seguro colocado”, describió el periodista de C5N, Diego Gabriele.

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