1 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Desarticularon una organización china que enviaba cocaína a Asia desde Ezeiza

La Aduana desmanteló una red integrada por ciudadanos chinos y un argentino que realizaba despachos de droga al Sudeste Asiático e ingresaba al país catinonas sintéticas, drogas similares al MDMA, tras la captura de una mula en Ezeiza.

Por
Un argentino fue señalado como testaferro de la red narco internacional. 
Un argentino fue señalado como testaferro de la red narco internacional. 

Una investigación de la División de Narcotráfico y Delitos Conexos de la Aduana terminó con la caída de una banda narco integrada por ciudadanos chinos y un argentino. El operativo se disparó tras la captura de una “mula” en el aeropuerto de Ezeiza, que intentaba abordar un vuelo de Ethiopian Airlines con destino final en Malasia.

Una médica de Gendarmería y una cosmetóloga fueron detenidas con 70 kilos de cocaína. 
Te puede interesar:

Detuvieron a una médica de Gendarmería y a una cosmetóloga tras una falsa "mexicaneada" de cocaína

La organización se dedicaba al tráfico internacional de estupefacientes, enviando cocaína al Sudeste Asiático y metiendo en el país catinonas sintéticas, una droga de diseño más potente que el MDMA. Según las fuentes policiales, el argentino habría actuado como testaferro de la estructura criminal.

El caso lo lleva adelanta el juez Pablo Yadarola, del Penal Económico N° 2, con la secretaria Lucía Kenny que comenzaron la investigación el 11 de septiembre de 2025, cuando agentes de la Aduana hicieron un control en la zona de salidas internacionales de Ezeiza y frenaron a una pasajera que llevaba casi 7 kilos de cocaína escondidos en envases de comida.

Ese golpe permitió abrir una nueva línea de investigación y derivó en más medidas judiciales donde agentes de la División Narcotráfico de la Aduana y de la Federal trabajaron revisaron el celular secuestrado, siguieron las compras de pasajes y cruzaron datos bancarios. Con esas maniobras lograron identificar a los que movían la plata, la logística y la coordinación de la banda.

Según la causa, los roles dentro de la organización estaban bien delimitados e incluso detectaron que usaban empresas como pantalla, entre ellas “Asiabridges”, que se mostraba en redes como puente comercial entre Argentina y Asia.

Con esas pruebas, el juez ordenó cinco allanamientos y detuvo a dos sospechosos, uno de origen chino, Jian Lin, señalado como jefe, y encargado de lavar el dinero y coordinar con la pata internacional; y Lucas Ezequiel Tascherio, acusado de ser el nexo logístico y testaferro local. Asimismo, quedó pedida la captura de un tercer involucrado.

Por último, se incautaron 629 pastillas de catinona sintética, casi 9 gramos de pseudoefedrina, equipos electrónicos y papeles clave para la causa. Todo quedó a disposición del juzgado que sigue la investigación por narcotráfico internacional y delitos conexos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pablo Picasso y Marie-Thérèse Walter. Al lado, el supuesto retrato auténtico. 

Francia: encontraron un cuadro atribuido a Picasso durante un operativo antinarco

La proyección de futuro de estos estudiantes es mucho más atractiva que su realidad actual,

Casi la mitad de los estudiantes argentinos tiene niveles medios y altos de estrés en relación a su futuro profesional

El invierno de 2026 sería más caluroso de lo registrado habitualmente en casi todo el país.

El invierno 2026 sería sorprendentemente más caluroso que el promedio habitual, según el Servicio Meteorológico Nacional

El hecho ocurrió en una escuela de Neuquén.

Neuquén: cómo sigue la salud del alumno baleado por un compañero en una escuela

intendentes de todo el pais participaron en la amia del encuentro federal por la memoria

Intendentes de todo el país participaron en la AMIA del Encuentro Federal por la Memoria

¿Cuál es el día no laborable que se pega a un feriado y genera un fin de semana largo en julio 2026?

Cuál es el día no laborable que se pega a un feriado y genera un fin de semana largo en julio 2026

Rating Cero

Daniela Celis habló a corazón abierto y no la perdonaron.

Daniela Celis se sinceró sobre sus amigas y la destrozaron en las redes: "No contesto sus mensajes"

Mariela no aguantó y lanzó reclamos dedicados al ex futbolista.

"No hacés nada": el motivo por que Mariela de Gran Hermano explotó en vivo contra el Turco García

El productor de la señal digital y la artista mantienen una batalla legal.

Se filtraron nuevos detalles sobre la negociación de Flor Peña y Nico Occhiato tras el escándalo

Las esposas de la Scaloneta habrían marginado a una reconocida cronista deportiva.

Quién es la periodista "prohibida" por las mujeres de la Selección: "No gustaron algunas miraditas"

El reciente campeón del reality de cocina abandonó el programa conducido por Marley.

Escándalo: se supo la verdad por la que Ian Lucas abandonó el programa de Marley

El actor dejó en claro que su secreto radica en el esfuerzo, la constancia y los buenos hábitos.

Robert de Niro contó cómo desayuna y se cuida para mantenerse a pleno a los 82 años

últimas noticias

Daniela Celis habló a corazón abierto y no la perdonaron.

Daniela Celis se sinceró sobre sus amigas y la destrozaron en las redes: "No contesto sus mensajes"

Hace 2 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La Justicia suspendió la restricción de circulación que Trump había impuesto a periodistas

Hace 36 minutos
La proyección de futuro de estos estudiantes es mucho más atractiva que su realidad actual,

Casi la mitad de los estudiantes argentinos tiene niveles medios y altos de estrés en relación a su futuro profesional

Hace 53 minutos
Mariela no aguantó y lanzó reclamos dedicados al ex futbolista.

"No hacés nada": el motivo por que Mariela de Gran Hermano explotó en vivo contra el Turco García

Hace 1 hora
El productor de la señal digital y la artista mantienen una batalla legal.

Se filtraron nuevos detalles sobre la negociación de Flor Peña y Nico Occhiato tras el escándalo

Hace 1 hora