25 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Los entretelones de una sesión fallida: gestos, ausencias y pases de factura en el Senado

La falta de quórum frustró el debate sobre la interpelación a Manuel Adorni y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Mientras el oficialismo responsabiliza al kirchnerismo por la falta de quórum, el peronismo acusa al Gobierno de no poder sostener su mayoría y el PRO sospecha de ambos.

Constanza Viñas
Por
Constanza Viñas
Los entretelones de una sesión fallida: gestos, ausencias y pases de factura en el Senado

La caída de la sesión especial convocada para tratar la interpelación a Manuel Adorni y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada volvió a exhibir las dificultades del Senado para construir mayorías incluso en temas que, en teoría, atravesaban a varios bloques.

El Comité Especial de Descolonización adoptó por consenso la resolución por Malvinas. 
Te puede interesar:

Malvinas: la ONU aprobó una resolución que pide a Reino Unido reanudar las negociaciones por la soberanía

En una Cámara alta atravesada por recelos, especulaciones y pases de factura cruzados, oficialismo, peronismo, PRO, radicales y provinciales construyeron en las horas posteriores relatos distintos para explicar un mismo desenlace: la falta de quorum. Nadie se asumió responsable del fracaso y cada espacio encontró motivos para señalar a otro bloque.

Pasadas las 11.15, en el recinto ya era evidente que los números no cerraban. Mientras el bloque que conduce José Mayans permanecía fuera del recinto, los presentes deambulaban entre las bancas, conversaban en pequeños grupos y seguían de reojo el conteo informal de asistentes. Entre los pocos que permanecían sentados desde temprano sobresalían Martín Goerling y Luis Juez.

A medida que se acercaba la media hora reglamentaria para el inicio de la sesión, la preocupación empezó a hacerse visible. Ignacio Devitt intercambiaba gestos desde uno de los palcos y levantaba el pulgar en dirección a Enzo Fullone y Agustín Coto para intentar confirmar si estaban los números. El fueguino gesticulaba frenéticamente mientras conversaba con Patricia Bullrich y Bartolomé Abdala.

La caída de la sesión no terminó con el anuncio de Abdala. Por el contrario, fue el punto de partida de una disputa política por imponer una interpretación de lo ocurrido. En cuestión de minutos comenzaron a circular versiones contrapuestas, sospechas de acuerdos cruzados y reproches por las ausencias que impidieron alcanzar el quorum.

El oficialismo apunta al peronismo

La interpretación del oficialismo es que quienes dejaron caer la sesión fueron los sectores que impulsaban la interpelación a Manuel Adorni. Patricia Bullrich sostuvo que el kirchnerismo buscaba avanzar con una moción de censura contra el jefe de Gabinete, pero no aportó los senadores necesarios para habilitar el debate.

Según esa lectura, no tenía sentido que La Libertad Avanza garantizara por sí sola el quórum para una sesión que terminaría centrada en una ofensiva política contra el Gobierno. “Si ellos querían interpelar a Adorni, debían dar quórum”, resumió Bullrich, quien también relativizó los cuestionamientos por la falta de tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y aseguró que podrá volver a discutirse más adelante.

La visión del peronismo: “El quórum era responsabilidad del oficialismo”

Por su parte, en el bloque Justicialista rechazan de plano la interpretación del oficialismo y sostienen que la responsabilidad por la caída de la sesión corresponde exclusivamente a La Libertad Avanza. Según remarcó Juliana Di Tullio, fue el oficialismo el que convocó la sesión y, por lo tanto, el encargado de reunir los números necesarios para abrir el recinto.

También relativizan las acusaciones sobre una supuesta maniobra para proteger a Manuel Adorni. Por el contrario, aseguran que el Gobierno enfrenta crecientes dificultades para sostener la mayoría de 44 senadores que supo reunir en otras votaciones. “Evidentemente se quebraron en esta situación”, señaló Di Tullio tras el fracaso de la convocatoria, al tiempo que sostuvo que “nadie quiere dar la cara para salvar a Adorni”.

Al mismo tiempo, justifican la decisión de no bajar al recinto por el rechazo al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Consideran que la iniciativa abre la puerta a una mayor flexibilización en la venta de tierras y cuestionan lo que interpretan como un avance sobre la soberanía nacional. “Le pusieron un nombre romántico”, ironizan en el bloque, donde sostienen que no tenían motivos para facilitar una sesión que incluía ese expediente entre los temas centrales.

El PRO sospecha de ambos bloques

Desde el partido amarillo la lectura fue diferente: Martín Goerling cuestionó que ni el oficialismo ni el kirchnerismo hayan aportado el quórum necesario y consideró que el fracaso de la sesión dejó en evidencia que ninguno de los dos espacios tenía una verdadera voluntad de avanzar con la discusión.

Para el legislador misionero que presentó este miércoles su propio proyecto de interpelación, lo ocurrido constituye “una tomada de pelo” para quienes seguían con expectativa el debate sobre la interpelación a Adorni. En el PRO interpretan que las ausencias de ambos sectores alimentan las sospechas de algún tipo de acuerdo tácito para evitar que el tema llegara al recinto.

El próximo capítulo

La próxima parada será el miércoles a las 15, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales se reúna para tratar los distintos proyectos vinculados con la interpelación a Manuel Adorni, con posibilidad de remoción.

La convocatoria fue impulsada por el propio oficialismo como parte de los compromisos asumidos con los bloques aliados. Allí se pondrá a prueba si el peronismo logra acordar con los dialoguistas para avanzar con un dictamen o si el oficialismo consigue dilatar nuevamente la discusión.

Noticias relacionadas

Marcha federal universitaria por la Ley de Financiamiento Universitario.

Financiamiento universitario: la Corte Suprema ratificó la cautelar que ordena al Gobierno aplicar la ley

es inminente la citacion de adorni a comodoro py: piden nuevas medidas sobre su patrimonio

Es inminente la citación de Adorni a Comodoro Py: piden nuevas medidas sobre su patrimonio

La senadora apuntó contra el kirchnerismo.

Patricia Bullrich culpó al "kirchnerismo" por la falta de quorum en el Senado: "No se sentaron, no vinieron""

El Súper RIGI fue sancionado con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones.

Diputados de UxP alertaron sobre las consecuencias del Súper RIGI

Esteban Bullrich renunció al PRO.

Esteban Bullrich renunció al PRO, cuestionó el blindaje a Adorni y apuntó contra Macri

play

Mayans apuntó contra los senadores que no dieron quorum: "Tienen vergüenza de presentarse"

Rating Cero

La actriz vuelve a protagonizar una ficción jutno a dos colegas reocnocidas.

Jimena Barón vuelve a la ficción y anunciaron que será junto a dos actrices de lujo

Nueva crisis de pareja entre la artista y el jugador de fútbol por la aparición de una tercera persona.

Se supo la reacción de la China Suárez cuando Mauro Icardi pidió volver a ver a otra mujer

La artista fue sancionada por brindar información del afuera.

Andrea del Boca sigue sumando polémicas en Gran Hermano: ahora sufrió una dura sanción

La modelo rusa fue tentada para el ciclo de cocina en Telefe.

Escándalo Icardi-China Suárez: ¿Wanda Nara lleva a la tercera en discordia a MasterChef?

En el programa también se refirió a su relación con sus padres.

Charlotte Caniggia rompió el silencio en Gran Hermano: ¿sigue de novia?

Una reconocida panelista aseguró que sigue los pasos de su pareja.

Una modelo llamó al aire a su marido para ver dónde estaba: "Si no atiende, se pudre"

últimas noticias

La actriz vuelve a protagonizar una ficción jutno a dos colegas reocnocidas.

Jimena Barón vuelve a la ficción y anunciaron que será junto a dos actrices de lujo

Hace 19 minutos
Nueva crisis de pareja entre la artista y el jugador de fútbol por la aparición de una tercera persona.

Se supo la reacción de la China Suárez cuando Mauro Icardi pidió volver a ver a otra mujer

Hace 28 minutos
La artista fue sancionada por brindar información del afuera.

Andrea del Boca sigue sumando polémicas en Gran Hermano: ahora sufrió una dura sanción

Hace 42 minutos
El Comité Especial de Descolonización adoptó por consenso la resolución por Malvinas. 

Malvinas: la ONU aprobó una resolución que pide a Reino Unido reanudar las negociaciones por la soberanía

Hace 55 minutos
La modelo rusa fue tentada para el ciclo de cocina en Telefe.

Escándalo Icardi-China Suárez: ¿Wanda Nara lleva a la tercera en discordia a MasterChef?

Hace 1 hora