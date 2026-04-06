6 de abril de 2026 Inicio
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Finaliza el juicio contra Felipe Pettinato: la defensa expone sus argumentos y el tribunal prepara el veredicto

Tras los pedidos de pena de la fiscalía y la querella, el proceso entra en su tramo final con el alegato de los abogados del acusado, sus posibles últimas palabras y la inminente definición del Tribunal.

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El juicio contra Felipe Pettinato llega a su etapa final: la defensa expone sus argumentos y el tribunal prepara el veredicto

El juicio contra Felipe Pettinato llega a su etapa final: la defensa expone sus argumentos y el tribunal prepara el veredicto

El juicio oral contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo transita sus horas decisivas. Este lunes será el turno de la defensa, que buscará contrarrestar las acusaciones en la antesala de un veredicto que marcará el cierre del proceso judicial iniciado por el incendio ocurrido en 2022.

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Los abogados Lucio Simonetto y Norberto Frontini tendrán la responsabilidad de exponer los argumentos finales en favor del imputado, luego de que la fiscalía y la querella ya presentaran sus alegatos. En esas instancias, se solicitaron penas de 4 años y 7 meses de prisión y 15 años, respectivamente.

Una vez finalizada la exposición de la defensa, se abrirá la posibilidad de que Pettinato haga uso de sus últimas palabras ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°14, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle. Hasta el momento, el acusado optó por no declarar durante el debate, por lo que persiste la incógnita sobre si romperá el silencio en esta etapa final.

De acuerdo con la acusación del fiscal Fernando Klappenbach, Pettinato habría sido quien originó el incendio que derivó en la muerte de Rodrigo el 16 de mayo de 2022, en un departamento del barrio porteño de Belgrano.

En su alegato, la querella subrayó como agravantes tanto una condena previa del acusado como su conducta posterior al hecho, al sostener que no brindó asistencia efectiva a la víctima. También remarcó la peligrosidad de la acción atribuida, al señalar que el foco ígneo se habría iniciado en un espacio doméstico con la víctima durmiendo.

Con todos los planteos ya sobre la mesa, el tribunal quedó en condiciones de dictar sentencia en las próximas horas, en un caso que mantuvo atención pública desde sus inicios y que ahora se encamina hacia su definición judicial.

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