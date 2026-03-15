15 de marzo de 2026 Inicio
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Video: trabajadores de FATE recrearon una escena de Los Simpson para protestar contra el cierre de la fábrica

En medio del conflicto laboral, empleados de la empresa de neumáticos realizaron una intervención inspirada en el episodio la famosa serie estadounidense.

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Trabajadores de FATE recrearon una escena de Los Simpson para protestar contra el cierre de la fábrica

Trabajadores de FATE recrearon una escena de Los Simpson para protestar contra el cierre de la fábrica

En plena pelea por la continuidad de los puestos de trabajo, los trabajadores de la empresa de neumáticos FATE apelaron a una escena icónica de Los Simpson para visibilizar su reclamo. Durante una protesta frente a la planta, representaron el recordado momento del episodio "La última salida a Springfield", cuando Lisa canta para apoyar la huelga en la planta nuclear donde trabaja Homero.

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La intervención tuvo como protagonista a Valentina Cooke, quien interpretó una reversión de la canción mientras los trabajadores acompañaban con un coro y levantaban carteles en defensa de los puestos de trabajo y contra el posible cierre de la fábrica.

La escena original pertenece al capítulo emitido en la cuarta temporada de la serie. Allí, los empleados de la planta nuclear se organizan para defender su plan dental frente a las medidas del señor Burns. En ese contexto aparece uno de los gags más recordados: Homero reflexiona confundido frente a una pancarta sindical y repite la frase “Plan dental… Lisa necesita frenos”.

Inspirados en ese episodio, los trabajadores adaptaron la canción para denunciar el ajuste y apuntar contra el Gobierno y la conducción de la empresa en medio del conflicto que mantiene en vilo la continuidad de más de 900 trabajadores.

La recreación rápidamente circuló en redes sociales y entre los sectores sindicales como una forma creativa de expresar el conflicto que atraviesan los trabajadores. En el video se ve a Cooke cantando al frente mientras sus compañeros acompañan el estribillo, replicando la escena que en la serie simboliza la organización colectiva frente a las decisiones de la patronal.

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La versión cantada por los trabajadores de FATE

Vengan todos a FATE

a romperle los planes

de ajuste y de cierre

a Milei y a Madanes

Seguiremos día y noche,

seguiremos unidos,

somos trabajadores

y es nuestro destino.

Seguiremos luchando

como hicimos ayer,

la fábrica es tuya,

pero es nuestro el poder.

Seguiremos luchando,

como hicimos ayer,

la fábrica es tuya

pero es nuestro el poder.

La canción original del episodio

Vamos reúnanse, niños,

Es hora de que aprendan

Sobre un héroe llamado Homero

Y un demonio llamado Burns.

Marcharemos hasta caer

Las chicas y los compañeros.

Lucharemos hasta la muerte

O nos plegaremos como sombrillas.

Entonces marcharemos día y noche

Por la gran torre de enfriamiento.

Ellos tienen la Planta

Nosotros tenemos el Poder.

Embed - Lisa Canción de Protesta - Huelga (Union Strike Folk Song) Subtitulada

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