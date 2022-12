Fabián Gianola irá a juicio por abuso sexual simple

En 2019 Viviana Aguirre presentó una denuncia contra el actor. En ella declaró que la había manoseado y le había dicho frases obscenas. Ambos eran parte de un programa llamado Estamos de Vuelta y los episodios habían sucedido mientras trabajaba.

Viviana Aguirre denunció en julio de 2019 un hecho ocurrido con Fabián Gianola en mayo de ese mismo año, cuando trabajaban juntos en Radio Colonia.

“Estábamos en pleno aire, yo trabajaba de columnista en la radio. De pronto, me mete la mano en la cola, me agarra un cachete y yo me sobresalto”, contó en ese momento en Incorrectas por Amércia Tv.

“En ese momento estaba hablando mi compañera. Me metió los dedos e hizo como una pala con su mano”, afirmó. “Ese día me dio mucha vergüenza, bajé la vergüenza. Mi compañero lo vio y después me dijo que era un desubicado”.

La locutora expresó: "Empezó a crecer cada día más hasta que un día lo hablé con él y me dijo que me tenía que acostumbrar, que él era así, que era su forma de ser. Lo peor que hizo fue tocarme las piernas, ahí fue cuando me fui de la radio".

Luego aclaró que se tenía que fijar como iba vestida que el actor lanzaba comentarios sexistas. "Me decía ´hoy trajiste piernas´" y agregó: "Pensaba ´si me pongo un escote o una pollera corta lo estoy provocando´, y mis compañeras me decían ´¡no, no es así, podés vestirte como quieras!’”, expresó.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.