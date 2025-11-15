15 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Creía que el dolor de espalda era por ejercicio pero un diagnóstico lo cambió todo: qué se reveló

Cuando un malestar persiste o se intensifica, puede ser una señal de que algo más profundo está ocurriendo y requiere atención médica.

Por
Un caso que sorprendió a todos.

Un caso que sorprendió a todos.

Freepik
  • Un entrenamiento rutinario terminó causando a Xavier Saviane, de 20 años, un intenso dolor de espalda que inicialmente fue atribuido a una contractura.
  • Con el paso de las semanas, la molestia empeoró hasta el punto de dificultarle caminar y ningún especialista lograba identificar la causa.
  • Los estudios finalmente revelaron que padecía un linfoma, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático y es difícil de detectar al comienzo.
  • Tras una cirugía de emergencia para estabilizar la zona, Xavier deberá realizar un tratamiento de quimioterapia durante cinco meses y medio.

El dolor de espalda es una de las molestias más comunes y suele relacionarse con esfuerzos físicos, posturas incorrectas o entrenamientos intensos. Por eso, no es extraño que muchas personas subestimen estos síntomas y continúen con su rutina sin mayores inquietudes. Sin embargo, una consulta a tiempo puede marcar una diferencia determinante en la salud y en la calidad de vida.

La empresa donde comenzaron las llamas es Logischem. 
Te puede interesar:

Ezeiza: confirmaron dónde se originó el incendio y a cuántas fábricas alcanzó

En esta historia, un chico decidió consultar a un especialista luego de semanas de molestias que atribuía a su actividad física habitual. Creyó que se trataba simplemente de una sobrecarga muscular, pero una serie de estudios comenzó a abrir interrogantes que no estaban en su radar. Lo que parecía un cuadro cotidiano tomó un giro inesperado en el consultorio.

Qué le reveló el médico al hombre que tenía un dolor de espalda constante

-Xavier Saviane

Xavier Saviane, un joven australiano de 20 años, nunca imaginó que una rutina habitual en el gimnasio modificaría su vida de manera drástica. Jugador de fútbol semiprofesional y estudiante universitario, sufrió un fuerte golpe en la espalda al aterrizar tras realizar un salto en caja.

En un principio, fisioterapeutas y quiroprácticos le aseguraron que se trataba de una simple contractura muscular y le recomendaron descansar, aunque el dolor continuó intensificándose. Pasado un mes, a Xavier le resultaba casi imposible caminar.

Su recorrido por distintos especialistas no arrojaba respuestas claras, hasta que finalmente los estudios médicos revelaron un diagnóstico preocupante: un linfoma, un tipo de cáncer en la sangre que suele pasar desapercibido en sus primeras etapas. El linfoma afecta al sistema linfático, una parte fundamental del sistema inmunológico, y se desarrolla cuando sus células comienzan a multiplicarse de forma descontrolada.

Tras conocer el diagnóstico, Xavier tuvo que someterse a una operación de urgencia en la que los médicos colocaron una estructura con tornillos para estabilizar la zona comprometida. A esto se suma que deberá afrontar un tratamiento de quimioterapia durante los próximos cinco meses y medio.

Situaciones como esta ponen en evidencia la necesidad de escuchar el cuerpo y reconocer cuando una molestia deja de ser “normal”.

Noticias relacionadas

play

Impactante incendio en Ezeiza: trabajan 70 dotaciones de bomberos y hay al menos 20 heridos

La provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta por tormentas. 

Tras la explosión y el incendio, rige una alerta por tormentas: a qué hora llueve en Ezeiza

El ministerio de Salud bonaerense afirmó que dieron a todas las personas de alta.

"Fuera de peligro", el informe médico de la provincia de Buenos Aires tras el incendio en Ezeiza

play

Incendio en Ezeiza: las imágenes del día después desde el drone de C5N

play

Ezeiza: Defensa Civil aclaró que "el incendio no está sofocado sino contenido"

Así se observó desde el aire.

Video: así se vio la explosión en Ezeiza desde un avión

Rating Cero

La transformación de Elordi sorprendió en el perfil de Netflix.

La transformación física de Jacob Elordi para Frankenstein: impactante video

Las artistas volverán a encontrarse con su público en la fiesta TM+35.

Escándalo en Bandana: advierte que corre peligro el regreso por una "fuerte interna"

El mediático estaría en tratamiento por un cuadro depresivo.
play

"Depresivo y medicado": Marcelo Tinelli dejó todos sus proyectos en Argentina y se recluyó en Uruguay

Oasis vuelve a presentarse en Argentina después de 16 años.

Oasis adelantó su show del sábado en el estadio Monumental por el pronóstico de tormentas

El hijo de la envenenadora resaltó que no la considera su madre.

El hijo de Yiya Murano destrozó a los realizadores de la serie: "Lo que muestran tiene poco que ver con la realidad"

Las menores pidieron a la justicia que garantice su vínculo paterno.

"Queremos estar con papá": el emotivo pedido de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, tras la revinculación

últimas noticias

De Vido cumple una condena de cuatro años.

La mujer de De Vido advirtió sobre las malas condiciones en la cárcel de Ezeiza: "No accede a su medicación"

Hace 18 minutos
Un caso que sorprendió a todos.

Creía que el dolor de espalda era por ejercicio pero un diagnóstico lo cambió todo: qué se reveló

Hace 37 minutos
La empresa donde comenzaron las llamas es Logischem. 

Ezeiza: confirmaron dónde se originó el incendio y a cuántas fábricas alcanzó

Hace 1 hora
play

Impactante incendio en Ezeiza: trabajan 70 dotaciones de bomberos y hay al menos 20 heridos

Hace 1 hora
Paredes marca tendencia con sus looks. 

Leandro Paredes, a tono con la moda: el detalle de lujo en sus jeans que es tendencia

Hace 1 hora