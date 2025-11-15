15 de noviembre de 2025 Inicio
Ezeiza: confirmaron dónde se originó el incendio y a cuántas fábricas alcanzó

El siniestro comenzó a las 21 del viernes en el depósito de una compañía que se dedica al almacenamiento y distribución de productos químicos, ubicada en el polo industrial del municipio bonaerense. Más de 70 dotaciones de bomberos trabajan en el lugar.

Por
La empresa donde comenzaron las llamas es Logischem. 

La empresa donde comenzaron las llamas es Logischem. 


Crece la preocupación por el dramático incendio ocurrido en la noche del viernes en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, ubicado en Ezeiza. El municipio bonaerense confirmó que el origen de las llamas tuvo lugar en el depósito de una compañía que se dedica al almacenamiento y distribución de productos químicos. Más de 70 dotaciones de bomberos trabajan en el lugar y desde el área de salud detallaron que las personas atendidas están "fuera de peligro".

Parque Industrial de Spegazzini. 
"La municipalidad de Ezeiza confirma que la empresa donde comenzó, donde fue la explosión, fue a las 21 en el Polígono Industrial de Spegazzini, es el Logischem, empresa que se dedica al almacenamiento y distribución de productos químicos. Esto es coincidente con que la explosión fue en un depósito. Supuestamente está con planos aprobados y habilitación vigente”, informó la periodista de C5N Yanina Álvarez en el programa Argentina en Vivo.

En los trabajos iniciales por parte de los bomberos, la principal preocupación radicaba en que la extensión de las llamas por los fuertes vientos alcance a otras empresas ubicadas en el polo industrial, entre ellas Flamia, la cual almacena materiales altamente inflamables, como así también a otras plantas cercanas que comercializan elementos que propagan el fuego, como Molinos Cañuelas y Sinteplast, las cuales se informó que están fuera de peligro.

Según confirmaron desde Ezeiza, el incendio se extendió a empresas lindantes como Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón.

El director de Defensa Civil, Fabián García, llevó tranquilidad al señalar que "no hay ningún riesgo para la población”, remarcó que “el incendio está contenido”, aunque advirtió: “Adentro hay mucho material combustible que va a seguir ardiendo”.

“Algo favorable a la intervención nuestra es que esto se produce en un parque industrial, donde los galpones tienen una separación considerable entre unos y otros, por lo cual podemos ingresar los camiones, no hay población urbana cercana y las viviendas están a varios kilómetros, pese a verse afectadas por la explosión”, explicó García.

Incendio en Ezeiza: el comunicado del Parque Industrial

Ante los hechos ocurridos en la zona industrial de Ezeiza en la noche de ayer , informamos a la comunidad y a los medios de comunicación lo siguiente:

1. La explosión no se produjo dentro del Parque Industrial de Ezeiza, ni del Parque Industrial de Spegazzini. El incidente tuvo lugar en una zona abierta denominada Polígono Industrial, un área industrial externa a ambos parques.

2. No se registraron pérdidas de vidas humanas. Las personas que fueron trasladadas para atención médica ya han sido dadas de alta, según informaron las autoridades sanitarias.

3. Los destacamentos de bomberos de nuestros parques fueron los primeros en llegar al lugar. Tres autobombas se presentaron rápidamente y aportaron información clave para la coordinación del operativo junto a los equipos municipales y de Defensa Civil.

4. Se activaron los protocolos de emergencia establecidos. Conforme a nuestras normas internas, todos los tanques de agua de los parques aportaron hasta la mitad de su capacidad para abastecer a las autobombas. Durante todo el operativo, los bomberos estuvieron cargando agua en ambos parques.

5. Se pusieron a disposición ambulancias y recursos adicionales para asistir a los cuerpos de bomberos, Defensa Civil y autoridades municipales.

6. Solicitamos a los medios corregir la información errónea que indica que el hecho se produjo dentro del Parque Industrial de Ezeiza. Esta aclaración es fundamental para evitar confusiones y la sobrecarga de consultas a nuestras empresas.

7. Ambos parques industriales permanecen operativos y fuera de peligro. Agradecemos a los bomberos, fuerzas de seguridad, personal sanitario y autoridades municipales por la rápida intervención y coordinación. Seguiremos colaborando con toda la información que sea necesaria.

Administración del Parque Industrial de Ezeiza

Administración del Parque Industrial de Spegazzini

