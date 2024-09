Evangelio de hoy, sábado 7 de septiembre de 2024: "El Hijo del hombre también es dueño del sábado"

En su mensaje de hoy, el Papa Francisco destacó: "El Señor no sabe dar menos de todo. Cuando Él dona algo, se dona a sí mismo, que es todo". En este sentido, "el don de Dios es la plenitud aniquilada" y también "el estilo del cristiano es buscar la plenitud, recibir la plenitud aniquilada y seguir por ese camino". El Papa enfatizó que este compromiso "no es fácil", pero el signo de avanzar en este camino de dar todo y recibir todo es la alegría.

Primera lectura para hoy, 7 de septiembre de 2024

El sitio web del Vaticano publicó la lectura del día, que es la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 1 Cor 4, 6-15.

Hermanos: Si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que aprendieran con este ejemplo a no enorgullecerse de uno despreciando al otro, como ya se lo he escrito a ustedes. Pues, ¿quién te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes, que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido?

Conque ya están ustedes satisfechos, ya son ricos, ya han obtenido el Reino sin nuestra ayuda... Ojalá fuera esto verdad, para que también nosotros reináramos con ustedes. Porque me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos trata como a los últimos de todos, como a gente condenada a las fieras, pues nos hemos convertido en todo un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres.

En efecto, nosotros somos los locos a causa de Cristo y ustedes los sensatos en las cosas de Cristo; nosotros los débiles y ustedes los fuertes; nosotros los despreciados y ustedes los dignos de respeto. Hasta el presente pasamos hambre y sed, vamos pobremente vestidos y recibimos golpes; andamos errantes y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y nosotros les deseamos el bien; nos persiguen y los soportamos; nos calumnian y correspondemos con bondad. Nos tienen, incluso hasta el día de hoy, como la basura del mundo y el desecho de la humanidad.

Les escribo esto, no para avergonzarlos, sino para llamarles la atención como a hijos queridos. Pues aunque como cristianos tuvieran ustedes diez mil maestros, no tienen muchos padres, porque solamente soy yo quien los ha engendrado en Cristo Jesús, por medio del Evangelio

Evangelio de hoy, sábado 7 de septiembre de 2024

También publicaron la lectura del santo evangelio según san Lucas Lc 6, 1-5.

Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: “¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado?”

Jesús les respondió: “¿Acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados, que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres”.

Y añadió: “El Hijo del hombre también es dueño del sábado”.

santa regina de autun

Santo del día: Santa Regina de Autun

Santa Regina de Autun nació en el año 237 en Grignon, una población de Francia. Su madre falleció en el parto por lo que fue criada por su padre Clemente, que no creía en Dios. Sin embargo, él la puso al cuidado de una criada que era cristiana y esta decidió bautizarla a escondidas del padre.

Ya con 16 años, en el año 253, mientras cuidaba de sus ovejas en un monte, Olibrius, un gobernador romano de las Galias de la época, quiso abusar de ella. Sin embargo, ella no se dejó y tampoco renunció a su fe. Por lo que fue encarcelada en un calabozo donde la martirizaron y posteriormente, decapitaron. De esta manera, falleció en el año 253 en Autun. Por lo que es llamada Santa Regina de Autun.

Entre los objetos que se le relacionan, se encuentra una cadena que es expuesta en la iglesia de Flavigny-sur-Ozerain cada 7 de septiembre con motivo de la conmemoración de su muerte.

También tiene una plegaria en su nombre que dice así: "Oh Señor, venimos delante de ti en este momento en el reconocimiento del valor de tu humilde mártir Regina. Que seamos imitadores de su fidelidad y de amor por ti mientras nos concedes el valor y la fuerza para seguirte, sin importar el costo. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén".