Evangelio de hoy, lunes 23 de septiembre de 2024: "Nada hay oculto que no llegue a descubrirse"

En esta ocasión, las lecturas bíblicas del día nos ofrecen una guía clara para la vida cotidiana. A través de las palabras de Proverbios y el Evangelio según San Lucas, se nos exhorta a practicar la justicia, ser humildes y recordar que nuestras acciones y pensamientos ocultos finalmente saldrán a la luz.

Estos textos, pertenecientes a la Vigésimo Quinta Semana del Tiempo Ordinario, nos invitan a meditar sobre la importancia de ser coherentes en nuestro comportamiento, tanto en lo que mostramos al mundo como en lo que llevamos en nuestro interior.

Evangelio del día 2 La lectura del día aconseja no negar un favor a quien lo necesita, destacando la importancia de la humildad y la honradez. Freepik

Primera lectura para hoy, 23 de septiembre de 2024

La primera lectura, tomada del libro de los Proverbios (3,27-34), se centra en las relaciones humanas y cómo debemos actuar con nuestros semejantes. El pasaje invita a no negar favores a quien los necesite si está en nuestra capacidad ayudar.

El texto dice así:

Hijo mío: no niegues un favor a quien lo necesita, si está en tu mano concedérselo. Si tienes, no digas al prójimo: «Anda, vete; mañana te lo daré». No trames daños contra tu prójimo, mientras vive confiado contigo a tu lado; no pleitees con nadie sin motivo, si no te ha hecho daño alguno; no envidies al hombre violento, ni trates de imitar su conducta, porque el Señor detesta al perverso y pone su confianza en los honrados; el Señor maldice la casa del malvado y bendice la morada del justo; el Señor se burla de los burlones y concede su gracia a los humildes.

Evangelio de hoy, lunes 23 de septiembre de 2024

El Evangelio del día, tomado del libro de San Lucas (8,16-18), presenta un mensaje claro: "Nada hay oculto que no llegue a descubrirse". Jesús utiliza la metáfora de una lámpara que se coloca en alto para iluminar a todos los que están en la casa, en lugar de esconderla bajo una vasija.

Esta enseñanza nos recuerda que nuestras acciones y pensamientos ocultos, sean buenos o malos, eventualmente serán revelados. Y dice así:

En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: «Nadie que ha encendido una lámpara, la tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Mirad, pues, cómo oís, pues al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener».

Santo del día: San Lino

Hoy, la Iglesia Católica recuerda a San Lino, quien fue el segundo Papa de la historia, sucesor de San Pedro. A pesar de que los detalles de su vida no son ampliamente conocidos, San Lino jugó un papel crucial en los primeros días de la Iglesia, contribuyendo a su organización y crecimiento.

Evangelio del día 1 San Lino, el santo del día, es recordado como el segundo Papa de la Iglesia Católica, quien sucedió a San Pedro. Freepik

Su liderazgo, en tiempos de persecución y dificultades, dejó un legado de fe y devoción que inspira hasta el día de hoy. San Lino es un ejemplo de fidelidad y servicio a Dios, y su vida nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en medio de desafíos.