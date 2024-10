Evangelio de hoy, lunes 14 de octubre de 2024: "Aquí hay uno que es más que Jonás"

El Evangelio de hoy muestra cómo Jesús es confrontado por una multitud que le pide pruebas de su autoridad. Él les advierte sobre la perversidad de su generación, afirmando que la única señal que recibirán será la de Jonás. Este pasaje nos recuerda la necesidad de escuchar y acoger la palabra de Dios, que nos llama a la conversión, así como los habitantes de Nínive lo hicieron ante la predicación de Jonás.

Evangelio Jesús se presenta como el cumplimiento de las profecías, invitando a todos a reconocer su autoridad y a abrir sus corazones al cambio. Freepik

Primera lectura para hoy, 14 de octubre de 2024

La primera lectura del día ofrece una perspectiva sobre las alianzas que Dios ha establecido con su pueblo a través de la figura de Abraham. En este pasaje, san Pablo destaca la importancia de la libertad que Cristo nos otorga y cómo debemos vivir de acuerdo con esta nueva realidad.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas (Gal 4, 22-24. 26-27. 31–5, 1):

Hermanos: Dice la Escritura que Abraham tuvo dos hijos: uno de la mujer que era esclava y el otro de la que era libre. El hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales; el de la libre, en cambio, en virtud de la promesa de Dios.

Esto tiene un sentido simbólico. En efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas: Agar representa la del monte Sinaí, que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Por el contrario, la Jerusalén de arriba es libre y ésa es nuestra madre. A este respecto dice la Escritura: Regocíjate tú, la estéril, la que no das a luz; rompe a cantar de júbilo, tú, la que no has sentido los dolores del parto; porque la mujer abandonada tendrá más hijos que aquella que tiene marido.

Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud.

Evangelio de hoy, lunes 14 de octubre de 2024

El evangelio de hoy nos lleva a reflexionar sobre la respuesta de Jesús a las demandas de la multitud. A través de su mensaje, invita a la conversión y al reconocimiento de su misión divina como la única señal necesaria para la salvación.

Lectura del santo evangelio según san Lucas (Lc 11, 29-32):

En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: “La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del hombre para la gente de este tiempo.

Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón.

Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás.

Santo del día: San Calixto I papa

Hoy se recuerda a San Calixto I, quien fue papa y mártir. Su vida es un ejemplo de fe y dedicación al servicio de la Iglesia, promoviendo la reconciliación y la unidad entre los fieles. Desempeñó un papel crucial en la historia de la Iglesia en el siglo III.

Evangelio .png La vida de San Calixto I sirve como inspiración para la comunidad cristiana en su búsqueda de unidad y reconciliación. Freepik

Su papado se extendió desde el año 217 hasta su muerte en 222. Se le atribuye la creación de la primera lista oficial de mártires cristianos y la celebración de la festividad de los mártires. Además, es conocido por su labor en la organización de la comunidad cristiana y por su papel en la promoción del perdón y la reconciliación en tiempos de crisis.